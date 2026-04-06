عقارات دبي تحافظ على بريقها بتصرفات 4.4 مليارات في يوم

واصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي خلال أبريل، حيث سجلت التصرفات في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري 4.4 مليارات درهم نتجت عن 1101 صفقة، في مؤشر إلى المتانة الهيكلية للسوق ومرونته خلال الفترات الضبابية التي تمر بها المنطقة.

وشهد السوق الإثنين صفقة قياسية لبيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء بقيمة 70 مليون درهم ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز»، وهو ذات المشروع الذي شهد الشهر الماضي بيع ثالث أغلى شقة في تاريخ سوق دبي بقيمة 422 مليون درهم في مؤشر إلى استمرار الطلب على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

وبلغت التصرفات 4.4 مليارات درهم توزعت على 3.2 مليارات درهم مبيعات عبر 845 صفقة، و733 مليون درهم رهوناً عبر 227 صفقة، و468 مليون درهم هبات نتجت عن 29 صفقة.

واستحوذت العقارات قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من المبيعات مسجلة 1.7 مليار درهم عبر 618 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فسجلت قيمة 1.4 مليار درهم عبر 227 صفقة. وشهد السوق العديد من الصفقات الملفتة، أبرزها بيع شقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز» أيضاً بقيمة 58 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى على الخارطة في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «بركات هوتيل آند ريزيدينسيز» بقيمة 56 مليون درهم.

كذلك شهدت منطقة قناة دبي المائية بيع شقتين فاخرتين على المخطط ضمن مشروع «كاسا إتش إس» قيمة الأولى 55 مليون درهم والثانية 45 مليون درهم، إلى جانب رهن قطعة أرض في منطقة برج خليفة بقيمة 130 مليون درهم. (دبي ـ مشعل العباس)