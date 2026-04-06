شراكة بين «عزيزي» و«دوكا» لدعم إنشاء «عزيزي فينيس» بدبي الجنوب



أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تحقيق نقلة نوعية في الأعمال الإنشائية لمشروعها الأيقوني «عزيزي فينيس»، في منطقة دبي الجنوب سريعة النمو، عقب استكمال مرحلة إنشائية كبرى بالتعاون مع «دوكا»، المورد العالمي المتخصص في أنظمة القوالب والسقالات.

ويقع مشروع «عزيزي فينيس» قرب مطار آل مكتوم الدولي، ومن المتوقع أن يسهم في إعادة رسم ملامح جنوب دبي، حيث يضم 30 ألف وحدة سكنية، وبحيرة كريستالية واسعة، إضافة إلى دار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: «مشروع عزيزي فينيس مدينة متكاملة وفي ظل هذا النطاق التشغيلي الهائل، فإن أي توفير في الوقت، مهما كان محدوداً، يحقق نتائج تراكمية ملموسة تنعكس على الجدول الزمني للمخطط العام بأكمله. وتُعد قدرة «دوكا» على إدارة عشرات المشاريع الإنشائية ميزة حاسمة في إنجاز مشروع بهذا الحجم».

ويُعد المشروع جزءاً من محفظة «عزيزي» التطويرية الكبرى التي تضم نحو 150 ألف وحدة قيد التنفيذ، بقيمة تقدر بمليارات عدة من الدولارات، ومن المتوقع تسليمه بحلول عام 2027. كما يلعب المشروع دوراً مهماً في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في الممر الجنوبي سريع النمو في دبي.

واختارت «عزيزي» شركة «دوكا» لقدرتها على تنظيم العمليات بسرعة والحفاظ على وتيرة بناء متسقة عبر مختلف أجزاء المخطط الرئيسي. وأسهمت أنظمة «دوكا» في تسريع تقدم الهياكل الرأسية للأبراج لتسبق المراحل الأخرى، ما قلص مدة تنفيذ الطابق الواحد إلى نحو ستة أيام. كما ساهم نموذج التسليم المرحلي في الوقت المناسب في ضمان تدفق المواد عبر الموقع الواسع دون ازدحام.