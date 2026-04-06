"أمواج" تطلق مشروع "كايا" في جزر دبي بقيمة 325 مليون درهم



كشفت شركة أمواج للتطوير العقاري رسميّاً عن مشروع "كايا" في جزر دبي بقيمة إجمالية تبلغ 325 مليون درهم . ويتألّف المشروع من مبنيين بإجمالي 128 وحدة سكنيّة، في جزر دبي - الجزيرة A، ومن المقرّر بدء أعمال إنشاء المشروع في يونيو 2026، على أن يتم إنجازه في الربع الرابع من عام 2028.

وقال مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير العقاري، : "منذ البداية، لم تُؤسَّس أمواج لتسير على خطى الآخرين، بل لتضع معايير جديدة وتعكس روح دبي من خلال التصميم، والجودة، والبعد الإنساني. ويستند المفهوم المعماري للمشروع، الذي تولّاه فريق "المكتب الوطني الهندسي (NEB)" بالتعاون مع "أكيوريكس لإدارة المشاريع"، إلى فكرة الحركة والانسيابيّة.

وقالت زينة خوري، رئيسة شركة "زد كابيتال"، الشريك الحصري للمبيعات لأمواج للتطوير: "كل منحنى، وكل خط، وكل مادة تم اختيارها بعناية لتجسّد الهدوء والجمال والترابط؛ وهي القيم التي تشكّل جوهر هويّة أمواج."

وقالت عايدة الشهابي، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة أمواج للتطوير العقاري: " وسوف نواصل مشاريعنا المقبلة الارتقاء بمعاييرنا التي تعيد تعريف أسلوب الحياة الحضريّة في دبي."

ويعزّز "كايا" مكانة "أمواج" كواحدة من الأسماء الصاعدة في تصميم المشاريع السكنيّة المعاصرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقع "كايا" على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي ومدينة دبي الطبيّة، وأقل من 25 دقيقة من وسط مدينة دبي، ويوفّر تجربة سكنيّة نادرة تجمع بين العيش على الواجهة البحريّة والبقاء على اتصال وثيق بالمدينة.وتم تصميم "كايا" كمشروع سكني يضع أسلوب الحياة في صدارة أولوياته، من خلال مبانٍ متوسّطة الارتفاع صُمّمت لتلبّي احتياجات السكان الذين يقدّرون المساحات الرحبة، والتصاميم الحديثة والمتميزة، والمواصفات العصريّة المتكاملة.