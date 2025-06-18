3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3.3 مليارات درهم تمت عبر 1060 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 849 مبايعة بقيمة 2.86 مليار درهم، منها 163 مبايعة أراضٍ، و600 مبايعة وحدات سكنية و86 مبايعة مبانٍ.

وسجل السوق صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 107 ملايين درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى تجارية في منطقة نخلة ديرة بـ 50 مليوناً، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بـ 29 مليون درهم. وسجلت الرهون 451 مليون درهم عبر 182 معاملة، منها 46 رهناً لأراضٍ، و125 رهناً لوحدات سكنية، و31 رهناً لمبانٍ.