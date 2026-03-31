«بن غاطي»: نشاط كبير للسوق العقاري في دبي

قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة الإماراتية، إن الشركة لم تلاحظ حتى الآن أي تأثير سلبي للظروف الراهنة على مبيعاتها أو أسعار مشاريعها.

وأوضح أن الشركة أطلقت مشروع «بن غاطي سكاي» قبل بداية هذه الأوضاع، ولا تزال تحقق مبيعات قوية، حيث تم بيع نصف المشروع خلال الأسابيع الماضية، مع الحفاظ على مستويات الأسعار نفسها، مؤكداً استمرار عمليات البيع دون أي تباطؤ أو تراجع في الأسعار.

وأشار بن غاطي، في لقاء خاص مع CNBC، إلى أن السوق العقاري في دبي سجل أكثر من 15 ألف صفقة بين شهري فبراير ومارس، ما يعكس استمرار النشاط وقوة الطلب، لافتاً إلى أن العمليات التشغيلية للشركة لم تتأثر، بل على العكس، تم تعزيز الطاقة الإنتاجية عبر إضافة نحو 5 آلاف عامل، بهدف تسريع تسليم المشاريع المقررة في الربع الثاني من العام والتي تتجاوز نسبة بيعها 90%، مؤكداً أن الشركة تركيز حالياً على عمليات الإنشاء والتسليم والمبيعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة الإماراتية أن الوضع المالي للشركة قوي جداً، ويمكنها الاستمرار في عملياتها لأكثر من عامين حتى في أصعب الظروف.

وفي حديثه عن الصكوك، قال بن غاطي إن أول استحقاق سيكون في فبراير 2027، وسيتم سداده في موعده مشيراً إلى أن الوضع المالي للشركة قوي جداً ولا توجد حاجة حالياً لإصدار صكوك جديدة.

وبيّن أن السيولة في حسابات الضمان تبلغ نحو 9 مليارات درهم، إلى جانب مشاريع سيتم تسليمها في الربع الثاني وعددها 4 مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم، وهي مباعة بأكثر من 90%.

وأضاف أنه لا يرى أي مخاطر حالياً، مؤكداً أن السيولة متوفرة وفق الأرقام المعلنة، وأن الشركة لا تحتاج إلى إصدار صكوك جديدة، مع التزامها بسداد الاستحقاقات في موعدها لافتاً إلى أن المشاريع المتوسطة تشكل ثلثي المحفظة مقابل ثلث للعقارات الفاخرة للتقليل من مستوى المخاطر. السوق المحلي يشهد نشاطاً أكبر في البيع والإيجار.