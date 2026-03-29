سوق دبي للعقارات الفاخرة يغرد خارج المألوف ويجذب أثرياء العالم

بينما تتذبذب الأسواق العقارية التقليدية حول العالم، تحت وطأة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، يواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي كتابة فصل جديد من النجاح. من الفلل الشاطئية، إلى المشاريع السكنية المترفة ذات العلامات التجارية العالمية، يبقى هذا القطاع ملاذاً آمناً للمستثمرين من أصحاب الثروات الفائقة، ممن يبحثون عن القيمة الحقيقية، والفرص النادرة التي تجمع بين الأمان الخصوصية والنمط المعيشي الراقي.

دبي اليوم ليست مجرد سوق عقاري، بل نموذج عالمي للصمود الاقتصادي والفخامة المطلقة، حيث يظل الطلب قوياً ومستداماً، رغم أي ضجيج إعلامي أو تحولات سوقية عابرة.

وبينما تنشغل عناوين الأخبار بالحديث عن «هدوء» أو «تصحيح»، يبرز قطاع الفخامة المطلقة كعالم منفصل تماماً، لا يخضع للقواعد التقليدية للعرض والطلب، بل يرتكز على مفاهيم أعمق، تتعلق بالأمان والاستقرار طويل الأمد، بحسب موقع «تيك بليون».

وشدد التقرير على أن «ما يشهده السوق في دبي حالياً، هو حالة من النضج المؤسسي، حيث يبحث المستثمرون عن القيمة الحقيقية، والفرص النادرة التي لا تتكرر، خاصة في المناطق الأيقونية التي باتت رمزاً للرفاهية العالمية».

وتؤكد الخبيرة الدولية إيلينا يورغينيفا، التي تدير محفظة صفقات عقارية تتجاوز الـ20 مليار دولار، لموقع «تيك بليون»، أن هناك فجوة جوهرية بين السوق العقاري المتوسط، وقطاع الفخامة الفائقة، فبينما قد يتأثر المشترون في الفئات الأقل بمتغيرات أسعار الفائدة، والتقلبات الاقتصادية العابرة، نجد أن أصحاب الثروات الفائقة يتحركون وفق بوصلة مختلفة تماماً، فهم لا يبحثون عن مجرد سكن، بل عن «ملاذات آمنة»، وتوفر لهم نظاماً ونمطاً اجتماعية عالي الجودة، هو الأفضل عالمياً.

وأضافت يورغينيفا: «ومن هذا المنطلق، تظل دبي الوجهة التي لا تجد لها منافساً حقيقياً في مدن مثل لندن أو جنيف، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها التشريعية التي تضع حماية الملكية في مقدم أولوياتها».

وتشير يورغينيفا إلى أنّ المستثمرون الدوليون من القارة الأوروبية وغيرها، لا يزالون يضعون دبي على رأس قوائمهم، ويترقبون الأوضاع الجيوسياسية لضخ المزيد من استثماراتهم في الفلل الشاطئية والوحدات السكنية الفاخرة.

ويعكس هذا التدفق المتوقع -بحسب يورغينيفا- ثقة راسخة في أن الأساسيات التي بنيت عليها نهضة دبي — كالأمان المطلق، والنمط المعيشي الفريد — هي ثوابت لا تتأثر بضجيج العناوين الصحافية المؤقتة.

وأوضحت أن سوق الفخامة في دبي يبقى مرادفاً «للنقاء القانوني»، والفرص الحصرية التي تُدار بعيداً عن منصات العرض التقليدية، فالاحترافية العالية في إدارة الصفقات، والتدقيق الصارم في تاريخ الملكيات، جعلت من دبي بيئة استثمارية ناضجة، تجذب العائلات، وكبار الرؤساء التنفيذيين حول العالم.

واختتمت تصريحاتها بالقول: «بناءً على المعطيات الحالية، فإن دبي لا تحافظ فقط على مكانتها، بل تعززها كأهم مركز عالمي لحفظ وتنمية الثروات، مؤكدة أن عصرها الذهبي في قطاع الفخامة المطلقة لا يزال في بداياته».