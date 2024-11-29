إطلاق «ريف 1000» في دبي لاند بـ175 مليون درهم وبيع جميع وحداته

أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري عن نفاد جميع الوحدات في مشروعها السكني الجديد «ريف 1000» في يوم إطلاقه الأول. يقع هذا المشروع المميز في مجمع دبي لاند السكني، ويبلغ إجمالي قيمته 175 مليون درهم.

وقد حاز المشروع على اهتمام واسع من المستثمرين والسكان على حدٍ سواء، خاصةً بفضل تصميمه الفريد لشرفاته الغارقة والمتحكم بمناخها، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الإمارات والعالم. يمثل هذا المفهوم الحاصل على براءة اختراع عالمياً قفزة نوعية في تصميم العقارات، حيث يوفر للسكان مساحة خارجية مريحة للاستمتاع على مدار العام، مما يعيد تعريف تجربة العيش في الهواء الطلق في دبي.

يضم المشروع 125 وحدة سكنية حصرية تتنوع تصاميمها لتلبي احتياجات أنماط الحياة المختلفة، حيث تتراوح المساحات من استوديوهات بمساحة 436,15 قدماً مربعة إلى منازل تاون هاوس بمساحات تصل إلى 1,653,23 قدماً مربعة. كذلك أسهمت خطة الدفع المبتكرة التي قدمتها الشركة في جعل هذا المشروع الفاخر أكثر جاذبية للمشترين.

وقال سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري: نحن سعداء للغاية بالإقبال الكبير على مشروع «ريف 1000». نحن فخورون بأن رؤيتنا التي تجمع بين التصاميم المستدامة والمساحات العيشية المتكاملة قد لاقت صدى واسعاً لدى عملائنا. نجاح هذا المشروع هو تأكيد على التزامنا بتقديم مجتمعات فاخرة ومستدامة تعزز جودة الحياة.

سيحظى سكان «ريف 1000» بمجموعة من الميزات المبتكرة والمرافق الفاخرة، حيث تم تصميم المشروع ليواكب أنماط الحياة العصرية من خلال تقنيات ذكية، ومبانٍ موفرة للطاقة، ومساحات مشتركة تشجع على التفاعل الاجتماعي.

وبناءً على نجاح مشروع «ريف 1000»، تستعد «ريف للتطوير العقاري» لتنفيذ خطط توسع طموحة، مع نيتها إطلاق 29 مشروعاً إضافياً بحلول ديسمبر 2025. كل مشروع جديد ستقدمه الشركة سيركز على الابتكار والاستدامة والحياة المجتمعية. ويتضمن المشروع القادم «حديقة الشتاء ريف»، والذي سيتم تطويره في منطقة الفرجان ويعتمد على مفهوم الشرفات المغمورة والمتحكم بمناخها.