«يو بي إس»: عقارات الإمارات تدخل 2026 بوضع قوي وأرقام قياسية

شهد قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية قوية في عام 2026، مدعوماً بطلب متزايد على العقارات السكنية والتجارية، وفقاً لتقرير صادر عن مصرف «يو بي إس». وأوضح التقرير أن كبار المطورين العقاريين في الدولة سجلوا زخماً كبيراً في المبيعات، كما أن المشاريع قيد التنفيذ وصلت إلى مستويات قياسية، بدعم من الطلب الاستثماري المرتفع على القطاع العقاري.

وضعية متميزة

وأوضح التقرير أن الشركات العقارية المدرجة في الإمارات بدأت عام 2026 بوضعية متميزة، حيث سجلت كل من شركتي «إعمار» و«الدار» مستويات قياسية من الأعمال المتعاقد عليها في نتائجها المالية السنوية لعام 2025، وهو ما عززه الطلب على الاستثمار السكني في المنطقة، بالإضافة إلى الزخم القوي في قطاع العقارات التجارية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن أسهم الشركات العقارية قدمت أداء قوياً في الأشهر الأخيرة، ويتم تداولها حالياً بمكرر ربحية مستقبلي لمدة عام قدره 10 أضعاف، وهو ما يتماشى مع متوسطها التاريخي.

وبحسب التقرير من المتوقع دخول عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق في السنوات المقبلة.

وفيما يخص سوق دبي يتوقع التقرير أن يتم تسليم 110,500 وحدة سكنية في عام 2026، مقارنة بمتوسط عشر سنوات قدره 27,000 وحدة، وذلك في ظل النمو السكاني.

ورجح التقرير أن يشهد السوق حالة من الاعتدال والهدوء، نظراً لمستويات الإشغال الحالية المرتفعة للغاية، حيث يرى المصرف أن السوق يميل إلى الاستقرار، كما أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات في دبي لا تزال تنافسية على المستوى العالمي رغم الزيادات القوية المسجلة مؤخراً.

ورغم من الارتفاع الكبير في الأسعار تظل أسعار المنازل في دبي منخفضة في السياق العالمي؛ فعلى سبيل المثال كانت الأسعار في دبي أرخص بنسبة 23 % مقارنة بمدينة مومباي في عام 2025، ما عزز من جاذبيتها الاستثمارية المستمرة.