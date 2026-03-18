الوطنية العقارية تطلق مشروع برج تجاري بـ 500 مليون درهم في برشا هايتس

أعلنت شركة الوطنية العقارية، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، عن إطلاق مشروع برج تجاري جديد من الدرجة الأولى في منطقة برشا هايتس بدبي، بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تواصل دبي جذب الشركات العالمية ورواد الأعمال الباحثين عن مركز إقليمي ديناميكي لأعمالهم. ويعكس هذا المشروع التزامنا بتطوير أصول عقارية متميزة، تدعم الإنتاجية، وتخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات». وأضاف: «أصبحت منطقة برشا هايتس مركزاً تجارياً حيوياً، وسيسهم المشروع الجديد في تعزيز مكانة المنطقة عبر تقديم بيئة عمل حديثة، تلبي تطلعات الشركات العالمية اليوم».

ويضم المشروع 26 طابقاً، منها 22 طابقاً مخصصاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، صممت لتلبية الطلب المتنامي على بيئات العمل عالية الجودة في دبي. وقد صُمم البرج بواسطة شركة NORR Architects & Engineers، ليجمع بين التصميم الحديث وكفاءة المساحات المكتبية والتقنيات المتقدمة، مع مرافق تدعم بيئات العمل المستدامة.

كما يتضمن المشروع مساحات تجزئة ومقاهي في مستوى البوديوم، مع جلسات خارجية لتعزيز حيوية الواجهة الحضرية، إلى جانب مرافق صحية، تشمل صالة رياضية مجهزة بالكامل، ما يثري تجربة العاملين والزوار داخل المبنى.

ويقع البرج في موقع استراتيجي بالقرب من شارع الشيخ زايد، ومراكز الأعمال الرئيسة، مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، ما يعزز ارتباطه بمنظومة الأعمال الحيوية في المدينة. ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مطلع الربع الثاني من عام 2026، على أن يكتمل المشروع خلال الربع الأخير من عام 2028.