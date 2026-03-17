صفقة أرض كبرى بقيمة 240.34 مليون درهم تفتتح سوق دبي العقاري ومبيعات تتجاوز نصف مليار خلال ساعات

استهل سوق دبي العقاري تعاملات يوم الثلاثاء بتسجيل صفقة بارزة تمثلت في بيع قطعة أرض في منطقة «داون تاون - جبل علي» مقابل 240.34 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بمنصة «دبي ريست» أن المساحة الإجمالية للأرض بلغت 185,442 قدماً مربعة، بسعر متوسط وصل إلى 1,296 درهماً للقدم الواحدة.

وفي المجمل، سجلت التصرفات العقارية في دبي خلال الساعات الأولى من الثلاثاء مبيعات بقيمة 566 مليون درهم عبر 126 صفقة، إلى جانب رهون عقارية بقيمة 17 مليون درهم من خلال 10 صفقات، وهبات بقيمة 6 ملايين درهم نتجت عن صفقتين.