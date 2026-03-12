إطلاق «رايز ريزيدنسز» في ورسان لتلبية احتياجات كفاءات دبي المهنية

في ظل استمرار نشاط القطاع العقاري بدولة الإمارات، أعلنت أوم للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «رايز ريزيدنسز» في منطقة ورسان، ليواكب الطلب المتنامي على السكن بالقرب من المراكز الأكاديمية وفرص العمل والبنية التحتية الحيوية في دبي.

ويضم المشروع 93 وحدة سكنية متنوعة بين استوديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة وغرفتين، بمساحات تبدأ من 382 قدماً مربعة للوحدات الصغيرة، وصولاً إلى 1,936 قدماً مربعة للشقق المكونة من غرفتين نوم. وتبدأ أسعار الوحدات من 599 ألف درهم، مع خطة سداد مرنة بنسبة 60/40، لتلبية احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وأكد ديباك باترا، المدير العام لشركة أوم للتطوير العقاري، أن المشروع يأتي في موقع استراتيجي بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية التي تضم أكثر من 30 جامعة دولية، إضافة إلى قربه من المدينة العالمية وشبكة الطرق الرئيسية، بما يعزز جاذبيته لشريحة واسعة من الطلاب والعاملين والمهنيين الشباب. وأضاف: «توفّر منطقة ورسان بيئة سكنية متكاملة مع طلب إيجاري ثابت، مدفوعاً بعوامل التعليم والرعاية الصحية، وموقعها الحيوي، والخدمات المتوفرة في المنطقة ومحيطها».

ويتميز مشروع رايز ريزيدنسز بتصميم معماري ذكي يعتمد على مبادئ فاستو، مع مخططات داخلية عملية توظف المساحات بكفاءة، وواجهات زجاجية واسعة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، إضافة إلى شرفات متدرجة تعزز الجانب الجمالي للمبنى.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق الاستثنائية لتعزيز تجربة السكن وروح المجتمع، ويأتي مشروع رايز ضمن استراتيجية توسعية لشركة أوم للتطوير العقاري التي تجاوزت استثماراتها العقارية 1.8 مليار درهم، وتعتمد على التمويل الذاتي لتنفيذ مشاريعها، مع التركيز على تطوير وحدات سكنية مدروسة تلبي احتياجات السوق وتحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.