«تكنولوجيا العقارات 2033».. استراتيجية دبي للمستقبل الذكي

أعلن مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، وهو مبادرة من مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إصدار ورقة بحثية جديدة بعنوان «تكنولوجيا العقارات 2033». وقد حللت الورقة البحثية 18 أجندة استراتيجية في دولة الإمارات والأمم المتحدة لرسم نموذج لمرحلة النمو المقبلة لتكنولوجيا العقارات في دبي.

وشملت هذه الأجندات أجندة دبي 33، واستراتيجية قطاع العقارات 2033، والخطة العمرانية الرئيسية 2040. وحدد التحليل، الذي يراعي أيضاً الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، 833 نموذجاً تجارياً عالمياً قائماً في مجال تكنولوجيا العقارات، تركز على تحسين جودة الحياة والنمو الاقتصادي في قطاع العقارات. ومن الجدير بالذكر أن اثنين فقط من نماذج الأعمال المحددة يمثلان قيمة تتجاوز 53 مليار درهم إماراتي سنوياً لاقتصاد دبي.

وإدراكاً للتحول الهيكلي في البيئة العمرانية العالمية، تُشير الورقة البيضاء «بروبتك 2033» إلى أن بروبتك تتجاوز مجرد الأدوات والرقمنة لتتبنى بنية تحتية حضرية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتُدمج التخطيط والعمليات والاستدامة وتجربة المستخدم. هذا التحول يُعيد تعريف كيفية خلق القيمة في قطاع العقارات.

وتُبرز الورقة البيضاء أن دبي تتمتع بموقع فريد يؤهلها لقيادة هذه الحقبة الجديدة من الابتكار الحضري، مدعومة بأجندات استراتيجية، ومرونة تنظيمية لمركز دبي المالي العالمي، وإرث الإمارة في التكيف مع تغير المناخ، وابتكارات تكنولوجية مستقبلية، ورؤية اقتصادية عالمية تجعلها من بين المراكز المالية الأربعة الأولى.

ونتيجة لهذا البحث، فتح مركز دبي لبروبتك باب التقديم لبرنامجه الافتتاحي «منصة الإطلاق العالمية»، الذي يدعم أفضل الشركات العالمية الناشئة في مجال بروبتك لدخول أسواق دبي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنجاح، وذلك من خلال نخبة من الموجهين والخبراء العالميين، بمن فيهم رواد التطوير العقاري مثل بن غاطي، وماجد الفطيم، والاتحاد العقارية، وسوبها، وترانسغارد. يُضاف هذا إلى جهود مركز دبي لتكنولوجيا العقارات القائمة في رعاية ودعم وتطوير منظومة تكنولوجيا العقارات المحلية المزدهرة في دبي، مثل برنامج «PropTech Elevate».

وعلّق محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للابتكار، قائلاً: «تُبيّن الورقة البيضاء لمركز دبي المالي العالمي حول تكنولوجيا العقارات 2033 أن تكنولوجيا العقارات لم تعد مجرد عامل ثانوي في قطاع العقارات، بل أصبحت محركاً للنمو الاقتصادي والإنتاجية والمرونة الحضرية.

وتؤكد هذه الورقة التزام مركز دبي المالي العالمي بجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجال تكنولوجيا العقارات والنمو الحضري المستدام، مع تسريع طموحات الإمارة في مضاعفة المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع بحلول عام 2033».

وقال ماجد المري، الرئيس التنفيذي لقطاع تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «تؤكد الورقة البيضاء لاستراتيجية تكنولوجيا العقارات 2033 التزام دبي بتطوير قطاعها العقاري بما يضمن استدامته من خلال الابتكار والبيانات والتقنيات المتقدمة التي تعزز الشفافية وثقة المستثمرين.

ويتجلى هذا التوجه في مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، الذي أُنشئ بالشراكة بين مركز دبي المالي العالمي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، والذي تعزز باستضافة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا العقارات في الشرق الأوسط. وتسهم هذه المبادرات مجتمعة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي العقارية 2033، مما يعزز القدرة التنافسية العالمية ويضمن استدامة منظومة دبي العقارية على المدى الطويل».

ويقوم مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، الذي يتخذ من مركز الابتكار بمركز دبي المالي العالمي مقراً له، بمتابعة 231 شركة متخصصة في تكنولوجيا العقارات مقرها الإمارات، والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدراج والاستثمار والتسويق.

ويشير التقرير إلى إمكانات هائلة للتوسع في مجالات مثل المرونة المناخية والإنتاجية والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يُتيح مركز دبي لتكنولوجيا العقارات (PropTech Hub) للمطورين المشاركة والاهتمام العالمي، ويوفر بيئة مثالية لاختبار وتطوير وتصدير حلول تكنولوجيا العقارات الرائدة من مختلف أنحاء العالم والمحلي، لا سيما تلك التي تُعنى بمواجهة تغير المناخ، والرفاهية، والتنقل المستدام.

وتتكامل طموحات دبي في مجال تكنولوجيا العقارات بشكلٍ فعّال مع توسعة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في منطقة زعبيل، والتي تشمل تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة لأكبر مركز ابتكار في العالم وأول حرم جامعي مُصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي.

وتُعد توسعة مركز دبي المالي العالمي من منطقة البوابة الحالية إلى منطقة زعبيل جزءاً من مسيرة المدينة نحو أن تصبح واحدة من أهم أربعة مراكز مالية عالمية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) ورؤية المركز لعام 2030. كما تُجسد هذه التوسعة التزام دبي بالاستدامة، من خلال التصميم الموفر للطاقة، والبنية التحتية الذكية، والتنقل المستدام.