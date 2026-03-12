تقرير بريطاني: الأساسيات القوية لدبي تتيح لقطاعها العقاري تجاوز المخاطر الجيوسياسية

أكد تقرير نشره موقع «إنترناشونال ببزينيس تايمز» البريطاني أن الأساسيات القوية التي تتمتع بها إمارة دبي تتيح لقطاعها العقاري تجاوز المخاطر الجيوسياسية قصيرة المدى.

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي شهد واحدة من أقوى الطفرات العقارية في العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث استقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين العالميين بفضل آفاق النمو التي يتمتع بها والمزايا الضريبية والعائدات الإيجارية القوي، وهو ما توج بتسجيل مبيعات قياسية بلغت قيمتها نحو 250 مليار دولار في عام 2025 شهد صفقات عقارية.

ترقب المستثمرين

ويقول محللون إنه على الرغم من أن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران دفعت السوق إلى مرحلة من الاستقرار النسبي مع استمرار ترقب المستثمرين تطورات الحرب إلا أنه من المرجح أن تواصل الأساسيات القوية للإمارة التفوق على المخاطر الجيوسياسية قصيرة المدى.

وكان السوق العقاري في دبي قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة من النشاط في عام 2025؛ إذ كشف بحث أجرته مجموعة «أناروك» للاستشارات العقارية أن الإمارة سجلت صفقات بقيمة تقارب 917 مليار درهم، أو ما يعادل 250 مليار دولار خلال العام، مع إتمام أكثر من 270 ألف صفقة.

وقد استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من هذا النشاط، حيث تم تسجيل حوالي 200 ألف صفقة سكنية بقيمة بلغت نحو 538 مليار درهم، مما يبرز قوة عودة المستثمرين إلى السوق منذ فترة الجائحة.

كما شهدت أسعار العقارات صعوداً متسارعاً، حيث زادت القيم السكنية في العديد من المناطق بنسبة تراوحت بين 60 % و75 % منذ عام 2021، وهو ما يعكس، حسب المحللين، مزيجاً من الطلب العالمي القوي والقرارات السياسية الهادفة لجذب المستثمرين الدوليين، مثل مبادرات الإقامة طويلة الأمد (التأشيرات الذهبية) واللوائح الصديقة للاستثمار التي جذبت رواد الأعمال والمحترفين والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

وأكد فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»، أن جاذبية دبي تمتد إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، حيث تسهم عوامل مثل الأمان، وسيادة القانون، والبنية التحتية القوية، والتعليم، في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة للعيش والاستثمار على حد سواء.

ويرى المحللون أن الصدمات الجيوسياسية غالباً ما تؤثر على معنويات السوق لفترة زمنية قبل أن تؤثر فعلاً على الأسعار في مرحلة لاحقة، ولهذا فإن ثقة المستثمرين بدبي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على استقرار سوقها العقاري.

وختم الموقع تقريره بالقول: قطاع العقارات في دبي اعتاد على الدورات الاقتصادية الكبرى؛ وقد أوضحت تطورات الأسعار خلال هذه الدورات مرونة وقوة القطاع؛ الذي يعود بشكل سريع إلى التعافي والنمو القوي.