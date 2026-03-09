13.59 مليار درهم قيمة عمولات الوسطاء العقاريين في دبي 2025

شهد قطاع الوساطة العقارية في دبي خلال عام 2025 تحولاً لافتاً من حيث الحجم والتأثير، ليؤكد موقعه كأحد المحركات التنظيمية والاقتصادية الأساسية في المنظومة العقارية.

وجاء هذا التطور مدفوعاً بارتفاع مستويات النشاط، وتوسع قاعدة الوسطاء ودورهم في إدارة وتنفيذ التعاملات العقارية بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية قوية رفعت جودة الخدمات المقدمة للسوق.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ارتفعت قيمة عمولات الوسطاء العقاريين إلى 13.59 مليار درهم خلال 2025، محققة نمواً 31% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو عدد الإجراءات المنفذة عبر الوسطاء بنسبة 54% ليصل إلى 96440 إجراء، ما يعكس الدور المحوري الذي باتت تلعبه الوساطة العقارية في تسهيل التعاملات وتعزيز كفاءة السوق.

نمو لافت

وشهدت مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية نمواً لافتاً من حيث الحضور والأثر، حيث ارتفع عدد عمولات النساء 49% إلى 28909 إجراءات، فيما قفزت قيمة عمولاتهن إلى 2.98 مليار درهم بنمو بلغ 83%، في مؤشر واضح على أهمية دور المرأة في سلاسل القيمة العقارية، وقدرتها على المنافسة والتميز ضمن بيئة مهنية متكافئة ومنظمة.

وفي دلالة على اتساع قاعدة المشاركة المهنية، بلغ عدد النساء العاملات في الوساطة العقارية 11371 وسيطة، ضمن إجمالي 32294 وسيطاً عقارياً مسجلاً حتى نهاية 2025، وهو ما يعكس توسع القطاع واستقطابه لكفاءات متنوعة، مدعوماً بأطر تنظيمية واضحة، ومتطلبات ترخيص وممارسة تعزز الاحترافية والانضباط.

الوسطاء الجدد

وارتفع عدد الوسطاء العقاريين الجدد إلى 13083 وسيطاً بنمو 38% مقارنة بعام 2024، ما يعكس جاذبية القطاع كمسار مهني واستثماري، وقدرته على استيعاب نمو الطلب وتنوع الأنشطة العقارية.

وفي الوقت نفسه بلغ عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجّلة 9785 مكتباً، في إطار منظومة توازن بين التوسع المدروس وضمان جودة الخدمات.

وفي هذا الإطار تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي دورها المحوري في تعزيز كفاءة واستدامة قطاع الوساطة العقارية، مع تركيز واضح على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع مشاركة المواطنين في هذا القطاع الحيوي، عبر إطلاق برامج متخصصة مثل «برنامج دبي للوسيط العقاري» الهادف إلى رفع نسبة الوسطاء المواطنين وتمكين الشباب الإماراتي من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنامية، وترسيخ حضورهم المهني في السوق العقارية.

شركات متكاملة

كما دعمت الدائرة هذا التوجه عبر إطلاق «برنامج حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» بالتعاون مع واحة دبي للسيليكون وعدد من الشركاء الأكاديميين، بهدف تمكين الوسطاء الإماراتيين من الانتقال من العمل الفردي إلى تأسيس شركات وساطة عقارية متكاملة تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأسهمت المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث شهدت السوق زيادة ملحوظة في عدد الوسطاء المواطنين، ونجاحهم في تنفيذ معاملات عقارية بمليارات الدراهم، بما يعكس فعالية النهج المتكامل الذي تتبناه الدائرة في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل الوساطة العقارية في دبي.