«جيه إل إل»: استمرار المسار التصاعدي لسوق العقارات في الإمارات

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية العالمية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في الإمارات خلال الربع الثالث 2024، والذي أشارت فيه إلى أن السوق نجح في الحفاظ على الزخم القوي والنشاط الهائل على مستوى جميع الشرائح والفئات رغم الصعوبات والتحديات العالمية.

كما أكد التقرير مرونة السوق حسبما يظهر من ارتفاع عدد وقيم الصفقات والمعاملات، وتوقعات استمرار هذا المسار التصاعدي بفضل الأسس الاقتصادية السليمة التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وقال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جيه إل إل، قائلاً: «يُظهر سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة مرونة ملحوظة، ويحقق نمواً قوياً على مستوى جميع القطاعات رغم صعوبة التوقعات العالمية.

وثقة المستثمرين لا تزال قوية في كل من دبي وأبوظبي، وهذا المسار التصاعدي من المتوقع له أن يستمر، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية الاستراتيجية والتطوير المستمر لوجهات عالمية المستوى.

ونشهد حالياً اتجاهاً واضحاً نحو الجودة في ظل ارتفاع أسعار الأصول المميزة. ونتوقع استمرار النمو خلال الربع الرابع من عام 2024 وما بعده مع توافر العديد من الفرص السانحة أمام أصحاب المصلحة المحليين والدوليين».

المبيعات على الخارطة

أدى الارتفاع الكبير في حجم عمليات البيع على الخارطة، والتي سجلت في الربع الثالث نمواً بنسبة 50.3% على أساس سنوي، إلى تمهيد الطريق أمام المسار التصاعدي في سوق الوحدات السكنية في دبي مع زيادة معاملات البيع بنسبة 35.6% في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه.

وقد تم تسليم 7400 وحدة في الربع الثالث، ومن المقرر تسليم 13500 وحدة أخرى في الربع الرابع. وتعكس زيادات الإيجار للشقق (19.1%) والفيلات (12.5%) الطلب القوي على أماكن الإقامة عالية الجودة في المجمعات السكنية ذات الخدمات الجيدة.

ومع استمرار تنامي الطلب بمعدل أسرع من نمو المعروض، ارتفعت نسبة تجديد عقود الإيجار بواقع 14.1%، لتمثل حصة 62.0% من جميع عقود الإيجار.

ومن المتوقع أن يسهم المعروض الجديد من الوحدات السكنية في تحقيق الاستقرار لأسعار الإيجار في الربع الرابع، ما يدفع المطورين إلى تحسين المجمعات السكنية القائمة وإطلاق مشاريع تطوير رئيسية جديدة في مواقع ثانوية.

وبحسب التقرير، شهد سوق الوحدات السكنية في أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 44.3% في مبيعات السوق الثانوية في الربع الثالث، مع ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 8.5% والفيلات بنسبة 8.1% مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفعت الإيجارات أيضاً بواقع 9.3% للشقق السكنية و3.9% للفيلات. ومع ذلك، فقد انخفضت معدلات البيع على الخارطة بنسبة 67.2%، ما انعكس على إجمالي عدد المعاملات الذي انخفض بنسبة 40.8% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي التوجه إلى الجودة إلى تعزيز الطلب على العقارات المميزة في الربع الرابع، ما يعني أن تلك العقارات سوف تتفوق في الأداء عن بقية شرائح السوق.

وقد شهد السوق خلال الربع الثالث دخول عدد محدود من المعروض من الوحدات السكنية، ولكن من المتوقع دخول 3500 وحدة في الربع الرابع.

مساحات مكتبية

وأدى استمرار الطلب على الأصول من الفئة المميزة والفئة «أ» في سوق المستأجرين في أبوظبي إلى زيادة بنسبة 10.8% مقارنة بالعام الماضي في متوسط الإيجارات في الربع الثالث من عام 2024.

وارتفع عدد عقود الإيجار بنسبة 44.4%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 65.9% في العقود الجديدة وزيادة بنسبة 7.7% في عمليات تجديد عقود الإيجار.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض المساحات المكتبية الشاغرة (4.1%) والطلب المتزايد من الشركات القائمة والجديدة في السوق إلى تعزيز النمو في الربع الرابع بعد دخول 70100 متر مربع من المساحات المكتبية إلى المعروض.

وعلى خلفية محدودية المساحات المكتبية المتاحة من الفئة «أ» في دبي، ارتفعت الإيجارات لا سيما داخل منطقة الأعمال المركزية التي انخفض معدل الشواغر فيها إلى 5.2%.