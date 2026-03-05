17.2 مليار درهم مبيعات «إعمار العقارية» بنمو 118 % خلال شهرين

أعلنت شركة إعمار العقارية تحقيق مبيعات عقارية في دولة الإمارات بقيمة 17.2 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2026، مقارنة بنحو 7.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 118% على أساس سنوي.

وأكدت أنها سجلت خلال عام 2025 أعلى مبيعات عقارية في تاريخها بقيمة 80.4 مليار درهم، إلى جانب تحقيق إيرادات قياسية بلغت 49.6 مليار درهم، وإجمالي إيرادات متراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 155 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الأداء القوي يعكس استمرار الطلب على المشاريع العقارية في دبي وثقة المستثمرين بمتانة اقتصاد الإمارة وآفاق نموها المستدامة.

وأكدت أن جميع مجمعاتها ومراكزها التجارية وأصولها الفندقية ومشاريعها التطويرية تواصل أعمالها بشكل اعتيادي، مدعومة بخطط شاملة لاستمرارية الأعمال وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية.