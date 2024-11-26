إطلاق «أوشن تاور» على جزر دبي

شهدت دبي إطلاق «أوشن تاور»، أحدث مشاريع شركة أحمد الأنصاري للتطوير العقاري، وذلك في حفل أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي، ويقع «أوشن تاور» على جزر دبي أمام مرسى دبي، حيث يعد المشروع بوضع معيار جديد في المساكن الفاخرة، مما يساهم في نمو قطاع العقارات الفاخرة في دبي الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دولار.

وقدم كامران مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري، مشروع «أوشن تاور» وقال: «يعتبر برج أوشن أحد أكثر المشاريع المصممة بعناية في محفظتنا. فهو يقع أمام المرسى، ويوفر مرافق لم يسبق لها مثيل في دبي، بما في ذلك منصة بمساحة 60 ألف قدم مربعة وأول نهر بطيء في مبنى سكني».

كما أكد على الموقع المثالي للعقار، مضيفاً: «يتمتع برج أوشن بموقع فريد في جزر دبي. ويضمن الجسر الجديد الاتصال، مما يقلل من وقت التنقل من جميرا إلى 7 إلى 10 دقائق فقط. وهذا يجعل برج أوشن ليس فاخراً فحسب، بل ومريحاً بشكل استثنائي لسكاننا».

وشهد الحدث مشاركة عدد من كبار المتعاونين، بما في ذلك أطهر خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة فوتبرينت العقارية، وحامد خواجة، مدير العمليات والمبيعات في شركة فوتبرينت العقارية.

وفي حديثه عن شراكتهم مع شركة أحمد الأنصاري للتطوير العقاري، قال حامد خواجة: «نحن فخورون بالتعاون مع أحمد الأنصاري مرة أخرى. يعد برج أوشن معلماً آخر، بعد نجاح مشروعنا السابق، أوركيد ريزيدنس. يجسد هذا المشروع التزام أحمد الأنصاري بتقديم جودة وقيمة لا مثيل لها لعملائه».

وقال عيسى الأنصاري، مدير مجموعة الأنصاري في حديثه عن إرث العائلة: «بدأت رحلتنا في عام 1945 برؤية جدي الأكبر لخلق شيء يدوم طويلاً. ويمثل برج «أوشن تاور» انعكاساً لهذا الإرث، حيث يجمع بين التقليد والابتكار الحديث لإنشاء معلم يصمد أمام اختبار الزمن».

ومع استمرار دبي في جذب المستثمرين والمقيمين العالميين، يقف «أوشن تاور» كمنارة لما يمكن أن يكون عليه مستقبل المعيشة الفاخرة. من خلال تصميمه الأيقوني وعروضه التي لا مثيل لها، من المقرر أن يصبح أحد أكثر العناوين المرغوبة في المدينة الأكثر ديناميكية في العالم.