142 مليار درهم إجمالي التصرفات العقارية في أبوظبي 2025

أكد مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن أن السوق العقاري في الإمارة حقق نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال عام 2025، ما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهة مفضلة للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار العقاري.

وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي أن إجمالي التصرفات العقارية سجلت 142 مليار درهم عبر تنفيذ 42814 معاملة عقارية محققة نمواً بنسبة 44% في قيمة التصرفات، وزيادة بنسبة 52% في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بالعام 2024.

وأظهر القطاع العقاري خلال العام الماضي أداءً قوياً ومتنوعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25604 معاملات، في حين أسهمت معاملات الرهن العقاري بقيمة 42.7 مليار درهم عبر 17210 معاملات، ما يظهر حقيقة الطلب واستدامته في السوق العقاري، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، كما يؤكد أيضاً استمرار ثقة المؤسسات المالية في أداء السوق، بما يعزز نضج المنظومة العقارية في الإمارة، ويبرز مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية التي تدعم توافر فرص الاستثمار العقاري بشكل أوسع.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليارات درهم خلال العام 2025، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بالعام 2024، وتنوعت جنسية المستثمرين من أكثر من 100 جنسية.

واستحوذت المناطق الاستثمارية على اهتمام دولي واسع، حيث شكلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية بها، مسجلة نمواً كبيراً في قيمتها بنسبة بلغت 65% لتصل إلى 54.13 مليار درهم، مقارنة بــ 32.89 مليار درهم خلال العام السابق.

وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): إن «النتائج التي تحققت خلال عام 2025 لم تكن وليدة الصدفة، بل تعكس أداءً قوياً لسوق عقاري جرى تشكيله بصورة منهجية وبعناية فائقة على أسس من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل.