الدار تطلق «ذا وايلدز ريزيدنسز» في دبي

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز»، الذي يضم ستة مبانٍ سكنية متوسطة الارتفاع تتوسط مجمع «ذا وايلدز»، في دبي.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، والتي شهدت بيع كامل وحدات الفلل وتحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات درهم.

ويعد مشروع «ذا وايلدز ريزيدنسز» جزءاً من المشروع المشترك بين مجموعة الدار ودبي القابضة، ويضم المشروع الجديد 740 وحدة سكنية تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، ووحدات دوبلكس.

يقع مجمع «ذا وايلدز» ضمن أحد محاور النمو الرئيسة في دبي على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويعد أول مجمع سكني في دولة الإمارات يحصل على الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) وتصنيف «فيتويل» من فئة 3 نجوم.