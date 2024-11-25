«داو» تكشف عن تقنيات مبتكرة في مجال البناء خلال معرض «الخمسة الكبار»

أعلنت شركة دار «داو»، بالشراكة مع شركة «كيو جي بي سي»، عن مشاركتها في معرض الخمسة الكبار العالمي 2024. وبصفتها الممثل الحصري لحلول البوليمر المتقدمة في الإمارات، تسعى «داو» إلى تسليط الضوء على تقنيات مبتكرة عبر جناح مخصص في المعرض. وتعد هذه الحلول، التي تتميز بخصائص صديقة للبيئة، وإنتاج سريع، ومرونة تصميمية استثنائية، نقلة نوعية في قطاع البناء الحديث، ما يعكس الدور الرائد لـ«داو» في تقديم تقنيات متقدمة ومستدامة.

ويجمع معرض الخمسة الكبار العالمي أكثر من 2700 عارض و100000 زائر و300 متحدث بارز من أكثر من 165 دولة، ما يجعله المنصة المثالية لاستعراض الابتكارات ومواجهة التحديات التي تعيد تشكيل مستقبل المدن. ومن خلال شراكتها مع «كيو جي بي سي»، تؤكد «داو» التزامها بتقديم حلول بوليمر حصرية تعزز ممارسات البناء المستدامة وتواكب تطلعات التنمية الحضرية المتسارعة.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة «داو»: «يوفر معرض الخمسة الكبار العالمي فرصة فريدة لإعادة تعريف مستقبل البناء والتنمية الحضرية. ومن خلال شراكتنا مع «كيو جي بي سي»، نقدم حلول البوليمر التي تعالج تحديات عالمية مثل الاستدامة والمرونة والتحضر السريع. تتيح لنا هذه الشراكة عرض تقنيات متطورة تعيد تشكيل المدن لتصبح أكثر ذكاء وكفاءة للأجيال القادمة».

وتماشياً مع أهداف معرض الخمسة الكبار العالمي لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، تستعرض «داو» بالتعاون مع «كيو جي بي سي» حلول البوليمر كمواد ثورية لإعادة تشكيل البنية التحتية.

تتميز هذه الحلول بالحد من الانبعاثات الضارة، وعمر افتراضي يتجاوز بكثير المواد التقليدية، إلى جانب مرونة تصميمية فائقة وقدرة إنتاجية عالية، ما يجعلها الخيار الأمثل لمواجهة التحديات، مثل الفيضانات وتعزيز كفاءة واستدامة المدن.

وأضاف طارق مصباح عبد الرحمن، مدير عام «داو»: «تعد تقنية البوليمر نقلة نوعية في قطاع البناء، بفضل قدرتها على تقديم حلول أسرع وأكثر مرونة واستدامة. من خلال شراكتنا مع «كيو جي بي سي»، نعمل على تقديم مواد متطورة تلبي احتياجات مشاريع البنية التحتية الحديثة، وتعالج التحديات الملحّة مثل الفيضانات والتنمية المستدامة.

ويمثل معرض الخمسة الكبار العالمي المنصة المثالية لعرض هذه الابتكارات التي تعيد تشكيل القطاع وتسهم في إحداث تغيير إيجابي ملموس».