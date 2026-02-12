بقيمة تفوق 25 مليار درهم‎..‎‏ ‏‎"‎بيوند" تكشف عن مشروع "أفرمور"‏ على "شاطئ مرجان" برأس الخيمة‏





أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في تطوير المشاريع ‏على الواجهات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق "أفرمور"، أول وجهة متكاملة تحمل توقيعها على شاطئ ‏مرجان في إمارة رأس الخيمة. وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لخطتها الاستراتيجية للتوسع خلال عام 2026، وبما ينسجم مع ‏مستهدفات رؤية رأس الخيمة 2030 في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة‎.‎

ويتميز المخطط الرئيسي لمشروع "أفرمور" بموقعه الاستراتيجي مقابل منتجع "وين جزيرة المرجان" وتصميمٍ مبتكر يمزج بين ‏عراقة الطراز الكلاسيكي الفرنسي والرؤية المعمارية المعاصرة، مع إطلالات مفتوحة على البحر وحدائق شاطئ مرجان المميزة، ‏مما يوفر بيئة مجتمعية متكاملة ترتقي بجودة الحياة وتعزّز مستويات الرفاهية والخصوصية.‏‎ ‎

وتعليقاً على هذا المشروع، قال مهدي أمجد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "بيوند للتطوير العقاري": "تشهد إمارة رأس الخيمة ‏مرحلة جديدة من النمو، قوامها الحضور العالمي المتنامي والرؤية طويلة الأمد لقيادتها الرشيدة، التي شكّل دعمها عاملاً ‏أساسياً في تمكين توسّعنا في الإمارة.‏

وأضاف أمجد: "يمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة تزيد على 7 ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية بقيمة تطويرية ‏إجمالية تفوق 25 مليار درهم. ويمثل وجهة شاطئية استثنائية تجمع بين تصميم العصري المبتكر، والضيافة المرموقة، ‏والمساحات المجتمعية. كما يشكّل محطة مهمة في مسيرتنا، بصفته أول توسّع لنا خارج دبي وأولى وجهاتنا في رأس الخيمة، ‏ما يعكس التزامنا الراسخ بالمساهمة الفاعلة في التطوّر العمراني والسياحي والاقتصادي للإمارة".‏

ومن جانبه، قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان: "يمثل "أفرمور" علامة فارقة في مسيرة تطوير شاطئ ‏مرجان وإمارة رأس الخيمة. وبصفته ثاني أكبر مشروع ضمن محفظة مشاريع مرجان، يسهم "أفرمور" في ترسيخ مكانة شاطئ ‏مرجان كوجهة متكاملة تتلاقى فيها أنماط الحياة العصرية مع الضيافة والطبيعة، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل الإمارة‎.‎

ونفخر بشراكتنا مع "بيوند" في هذا المشروع الرائد، الذي يشكّل ركيزة أساسية في تطوير شاطئ مرجان، ومحوراً رئيسياً في ‏مسار نمو القطاعين العقاري والسياحي في إمارة رأس الخيمة. كما يضيف بُعداً نوعياً جديداً لمسيرة تطور الشاطئ، ويعزز ‏مكانتها كوجهة عالمية لنمط الحياة والاستثمار".‏

وتم تصميم المشروع بشكل مدروس ليوفّر للسكان والزوار إطلالات بانورامية على البحر والطبيعة. فيما تمتد المساحات ‏الخارجية على نحو 250 ألف متر مربع، تتوسطها حدائق مميزة مصمّمة على الطراز الفرنسي ترتبط عبر ممرات مظللة ‏ومسارات خضراء بشاطئ رملي بطول 3.5 كيلومترات، ما يسهّل التنقل ويعزّز أسلوب حياة صحي ومريح‎.‎‏ كما يضم المشروع ‏نحو مليون قدم مربعة من مرافق الضيافة والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، إضافةً إلى مساحة خاصة للفعاليات، ‏وأسواق، وقرية للمطاعم والمقاهي، وممشى شاطئي متصل يجسّد حيوية الحياة على الواجهة البحرية.‏

وتمّ الكشف عن "أفرمور" خلال فعالية استثنائية جسّدت قصة الوجهة ونمط الحياة الذي تعبّر عنه، حيث امتزجت عناصر ‏الضوء والموسيقى والسرد المسرحي مع العمارة والطبيعة في عرض متكامل بطابع فرنسي راقٍ، أتاح للحضور استكشاف ملامح ‏المشروع ورؤيته قبل أن تتجسّد على أرض الواقع‎.‎