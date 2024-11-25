650 مليوناً مبيعات «سكاي هيلز ريزيدنسز 2».. وإطلاق مشروع جديد



أعلنت شركة «إتش آر إي للتطوير العقاري» بالتعاون مع مجموعة «ون بروكر» اكتمال بيع مشروع «سكاي هيلز ريزيدنسز 2» في قرية جميرا الدائرية، بإجمالي مبيعات تجاوزت 650 مليون درهم. وفي أعقاب هذا النجاح، كشفت «إتش آر إي للتطوير العقاري» عن مشروعها الجديد، «سكاي هيلز ريزيدنسز 3»، الذي سيقع أيضاً في قرية جميرا الدائرية. وجرى إنجاز الهيكل الإنشائي للمشروع قبل إطلاقه.



وقال محمد حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»: ملتزمون باستشراف توجهات السوق العقاري في دبي وتقديم مشاريع تلبي توقعات المشترين، فيما أكد حسن حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آر إي للتطوير العقاري»، حرص الشركة على تلبية الطلب المتزايد على المنازل في المواقع الحيوية، وتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية على مستوى العالم.



وسيضم المشروع متعدد الاستخدامات 501 وحدة سكنية. ومن المقرر تسليمه في الربع الثاني 2027. وقال عمر بن فاروق، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة مجموعة «ون بروكر»: تمثل قرية جميرا الدائرية واحدة من أكثر المناطق جاذبية في دبي، بفضل موقعها المميز.