38 مليار درهم لمشاريع جديدة لـ"دبي القابضة" في دبي

أعلنت دبي القابضة ومجموعة الدار، عن توسيع مشروعهما المشترك الرائد، عبر إضافة قطعتين استراتيجيتين من الأراضي في دبي، سيتم تطويرهما لتوفير نحو 14 ألف وحدة سكنية جديدة، وبقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 38 مليار درهم.

ويأتي التوسع امتداداً للشراكة التي أُطلقت في عام 2023، ليشكّل محطة مفصلية جديدة في مسيرة نمو مجموعة الدار في دبي، عقب الإطلاقات الناجحة لأول مجمعاتها السكنية في الإمارة، بما في ذلك «جنان» و«أثلون» و«ذا وايلدز». كما يعكس هذا التوسع تقدّماً إضافياً في تنفيذ استراتيجية دبي القابضة الهادفة إلى تعزيز محفظتها الاستراتيجية من الأراضي، وتطوير مجمعّات عالمية المستوى تعزز أساليب الحياة المتنوعة في أنحاء دبي.

مجمع سكني

تقع قطعة الأرض الأولى على امتداد المحور الشرقي لإمارة دبي مقابل ند الشبا، حيث سيتم تطوير مجمّع سكني نابض بالحياة موجّه للعائلات، يضم شققاً سكنية ومنازل تاون هاوس وفللاً مستقلة. وتمتد الأرض على نحو 4 ملايين متر مربع، ومن المقرر إطلاق المشروع عام 2026. أما قطعة الأرض الثانية، فتقع في نخلة جبل علي، حيث سيتم تطوير مشروع فاخر على الواجهة البحرية، يضم وحدات سكنية تحمل بعضها علامات تجارية.

ويغطي المشروع مساحة طابقية إجمالية 250 ألف متر مربع، وسيقدّم تجربة شاطئية معيشية راقية من الطراز الأول ، على أن يتم طرح الوحدات السكنية للبيع عام 2027. وتُعد نخلة جبل علي، التي تمتد على أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، عنصراً محورياً في خطة دبي الحضرية 2040، حيث سترسّخ معياراً عالمياً جديداً للعيش على الواجهة البحرية، وتشكل ركيزة رئيسية لنمو حضري جديد في منطقة جبل علي.

وعلى غرار الاتفاقية السابقة، ستتولى مجموعة الدار مسؤولية دورة التطوير الكاملة لكلا المشروعين، بما يشمل إعداد المفاهيم والتصاميم الرئيسية، وأعمال التسويق والمبيعات، والتنفيذ والتسليم، إضافة إلى إدارة المجمعّات بعد الإنجاز.

محفظة مستدامة

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "تمثل شراكتنا الموسَّعة مع دبي القابضة الفصل التالي في مسيرة التوسع الاستراتيجي لمجموعة الدار في دبي، بما يضمن وجود محفظة مستدامة من المشاريع التطويرية الداعمة للنمو على المدى الطويل. ومن خلال هذه الشراكة المثمرة، نعزّز بصمتنا في واحدة من أكثر أسواق العقارات حيويةً على مستوى العالم، إلى جانب توفير مجموعة أوسع من مجمعات سكنية توفر أساليب حياة متنوعة تلبي تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء".

مجمعات متكاملة

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة: "تعكس هذه الشراكة الموسّعة مع مجموعة الدار التزامنا طويل الأمد بدعم خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تطوير مجمعات متكاملة وجاهزة للمستقبل في مختلف أنحاء الإمارة. وبصفتنا مالكاً استراتيجياً للأراضي، نعمل على تعظيم القيمة من محفظتنا الاستراتيجية عبر التعاون مع شركاء رائدين لتقديم وجهات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنامية للسكان والشركات والمستثمرين. كما يعكس حجم وزخم هذا التعاون الطلب القوي والثقة الكبيرة في سوق العقارات بدبي، وإيماننا المشترك باستمرار نمو الإمارة كمركز عالمي للعيش والاستثمار والفرص".

طلب استثنائي

وبهذا الإعلان يرتفع إجمالي محفظة المشاريع التطويرية التابعة لمجموعة الدار في دبي إلى أكثر من 2.3 مليون متر مربع من المساحات الطابقية الجديدة، امتداداً إلى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع المشترك، والتي شهدت طلباً استثنائياً وثقة قوية من المستثمرين، تجلّت في سرعة بيع المشاريع واستقطاب اهتمام واسع من العملاء الذين يتعاملون مع الدار للمرة الأولى. وتؤكد هذه الشراكة المتواصلة التزام الطرفين بدعم المخطط الحضري لإمارة دبي 2040، وتعزيز تنوع المشهد العقاري في الإمارة، ودفع عجلة النمو المستدام من خلال محفظة متوازنة من المشاريع السكنية والاستثمارية التي تضع في صميمها مفاهيم أساليب الحياة المتوازنة والاستدامة والحياة المجتمعية المتكاملة.

ويأتي التوسع ضمن الاستراتيجية الأوسع لمجموعة الدار الهادفة إلى تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز حجم أعمالها، وترسيخ مكانتها في مختلف أسواق دولة الإمارات. ومنذ إطلاق الشراكة بين الدار ودبي القابضة في أواخر عام 2023، سجّل المشروع المشترك أداءً قوياً في المبيعات وطلباً مرتفعاً من المستثمرين، حيث بلغت المبيعات الإجمالية نحو 21.5 مليار درهم.