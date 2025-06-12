5.5 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال مايو

سجلت التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال مايو الماضي 5.5 مليارات درهم، توزعت على 8,415 معاملة عقارية، شملت مختلف مناطق الإمارة، فيما بلغت المساحة الكلية للعقارات المتداولة ضمن صفقات البيع 13.2 مليون قدم مربعة.

وأوضح بيان صحفي للدائرة التسجيل أن السوق العقاري بالشارقة يمر حالياً بمرحلة تحول استراتيجي من النمو التقليدي إلى مرحلة أكثر تطوراً واستدامة، تتجلى في اتساع قاعدة المستثمرين، وتزايد التنوع في نوعية الطلبات العقارية.

وهذا التحول يعكس النُضج المتزايد، الذي يعيشه السوق مدعوماً بمزيج من العوامل الحيوية، أبرزها وضوح الرؤية الحكومية في تعزيز بيئة الأعمال، وسن تشريعات مرنة، تواكب تطورات السوق، وتمنح المستثمرين الثقة والضمانات المطلوبة.

وأظهرت إحصاءات مايو تنفيذ 8,415 معاملة عقارية شكّلت معاملات البيع منها 1,574 معاملة بنسبة 18.7%. كما تم تسجيل 381 معاملة رهن بنسبة 4.5% من إجمالي المعاملات بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم، ما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع وإقبالهم على التمويل العقاري.