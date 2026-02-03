«بروبتيك كونيكت» يستشرف آفاق التحول الرقمي في القطاع العقاري

تنطلق غداً فعاليات «بروبتيك كونيكت 2026»، الحدث الدولي المتخصص في تكنولوجيا العقار، والذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمشاركة واسعة تجاوزت 4000 مشارك من القيادات الحكومية، والمستثمرين، والمطوّرين، وشركات التكنولوجيا العقارية، وذلك خلال يومي 4 و5 فبراير 2026 في فندق «جراند حياة دبي».

ويُجسّد الحدث محطة استراتيجية ضمن جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لقيادة التحول الرقمي في القطاع العقاري، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تعزيز كفاءة السوق، وترسيخ الشفافية، وتمكين الابتكار ركيزة أساسية لتنظيم القطاع ورفع جاذبيته الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويؤكد إشراف الدائرة على تنظيم «بروبتيك كونيكت 2026» دورها المحوري كجهة تنظيمية تقود تطوير المنظومة العقارية المتكاملة، وتعمل على توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو المستدام.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1500 شركة متخصصة في القطاع العقاري والتقنيات المرتبطة به، إلى جانب أكثر من 300 متحدث من القيادات الحكومية والخبراء وصنّاع القرار.

فضلاً عن تنظيم ما يزيد على 12000 اجتماع ضمن برنامج مكثف من اللقاءات الثنائية، بما يعزز فرص التعاون وبناء الشراكات النوعية بين الجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين.

وخلال المؤتمر، تستعرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي مجموعة متكاملة من مشاريعها الرقمية الرائدة، التي تمثل نماذج عملية لتوظيف التكنولوجيا في تنظيم السوق العقاري وتعزيز حوكمته، وفي مقدمتها تطبيق «دبي ريست» المنصة العقارية الذكية الشاملة التي تُمكّن مختلف فئات المتعاملين من إدارة وتنفيذ الخدمات العقارية رقمياً، والاطلاع على المحافظ العقارية، ومؤشرات الأسعار، والعوائد، وإدارة عقود الإيجار والخدمات المرتبطة بها.

كما تستعرض الدائرة «مؤشر الإيجارات الذكي» القائم على الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني، والذي يسهم في تحديد القيم الإيجارية بطريقة عادلة وشفافة، إلى جانب شاشة التصرفات العقارية الحية التي تعرض بيانات آنية حول المبيعات وعقود الإيجار في مختلف مناطق دبي.

وتشمل المشاريع المعروضة أيضاً نظام «مُلّاك» لحوكمة العقارات ذات الملكية المشتركة، ونظام «تراخيصي» لإدارة التراخيص والتصاريح والإعلانات العقارية، إضافة إلى مبادرة «مضمون» للتحقق من صحة الإعلانات العقارية عبر رمز الاستجابة السريعة QR Code.

وستسلط الدائرة كذلك الضوء خلال الحدث على أربع مبادرات نوعية تعكس اتساع منظومة الابتكار العقاري، تشمل برنامج «حاضنة الشركات العقارية الإماراتية» الهادف إلى تمكين رواد الأعمال المواطنين وبناء شركات وساطة عقارية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبرنامج «تَمَلُّك العقار الأول» الذي يسهّل امتلاك المنازل لشريحة أوسع من المواطنين والمقيمين عبر حلول تمويلية وتسهيلات تفضيلية بالشراكة مع المطوّرين والبنوك، إلى جانب مبادرة «ريس» للابتكار العقاري التي تضع خارطة طريق عالمية لتكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي.