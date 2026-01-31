ناطحات سحاب في دبي ومجمع فاخر بأبوظبي يحملان شعار برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نادي برشلونة سيبرم صفقتين عقاريتين كبيرتين في دبي وأبوظبي ستدرّان مزيداً من الإيرادات للنادي الكتالوني.

وجاء في البودكاست الكتالوني الإسباني‎ "BARÇA RESERVES" ‎أن نادي برشلونة يسعى للحصول على عقد تجاري واسع النطاق ‏في دبي، بالشراكة مع مطورين إماراتيين لتوسيع علامته التجارية العالمية وتعزيز موارده المالية‎.‎

وبحسب البودكاست، يتضمن العقد خططاً لبناء مجمع سكني فاخر في دبي، سيحمل اسم وشعار نادي برشلونة بشكل بارز، ويتجاوز هذا ‏المشروع مجرد ترخيص الاسم، إذ يشمل بناء ناطحات سحاب وشقق فاخرة ومرافق مجتمعية في دبي، مع عرض شعار وعلامة النادي ‏بشكل واضح، ومن المتوقع أن يحقق مشروع برشلونة في دبي وفقاً لما جاء في وسائل الإعلام الإسبانية صافي أرباح سنوية تتجاوز الـ 10 ملايين يورو‎.‎

ويتضمن مشروع النادي الكتالوني بناء أربعة ناطحات سحاب، تحمل اسم نادي برشلونة، وتقوم شركة KPMG ، إحدى أكبر أربع شركات تدقيق حسابات في العالم، بتحليل قيمته.

وبحسب الصحف الإسبانية سيتم أيضاً بناء مجمع سكني فاخر في أبوظبي مستوحى من علامة برشلونة التجارية، هذه الصفقة ستنعكس مباشرة على قميص الفريق الأول.

وقالت صحيفة "موني سبورت" الإسبانية إن هذا الاتفاق غير مسبوق في تاريخ النادي، مؤكدة أنه أسفر بالفعل عن دفعة مقدمة، ودخل حيز التنفيذ فعلياً بإيداع 11 مليون يورو كدفعة أولى في حساب مصرفي، وستنتقل لملكية النادي فور موافقة الجمعية العمومية للنادي .

يأتي مشروع برشلونة ضمن سلسلة مبادرات مماثلة لأندية أوروبية كبرى، مثل تشيلسي ومانشستر سيتي، اللذين أطلقا مشاريع سكنية فاخرة في دبي وأبوظبي باستخدام علامتهما التجارية.

ويهدف المشروع إلى دمج الهوية البصرية للنادي مع علامته التجارية، بحيث تعكس التصاميم والألوان وشعار النادي روح برشلونة بشكل واضح داخل المجمعات السكنية والتجارية، ما يمنح الزوار والمقيمين تجربة فريدة مرتبطة مباشرة بالنادي الكتالوني .

وتكثف إدارة النادي جهودها لإنهاء كافة الإجراءات قبل 30 يونيو المقبل حيث لا يزال بحاجة إلى موافقة الجمعية العامة للأعضاء المندوبين.

وفي الجمعية العامة العادية الأخيرة، وافق الأعضاء بالفعل على اتفاقية تجارية منفصلة تهدف إلى توسيع النادي دولياً من خلال شركة نوفاديال كوربوريت، وتركز على إنشاء مساحات لتناول الطعام والضيافة في جميع أنحاء العالم تحمل علامة نادي برشلونة التجارية وصورته.