أسعار الشقق في طوكيو إلى مستوى قياسي

قفزت أسعار الشقق السكنية في طوكيو إلى مستوى قياسي خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء، وتراجع المعروض، مع تركيز المطورين العقاريين على بناء الشقق الفاخرة.

وبحسب بيانات صدرت أمس عن معهد الاقتصاد العقاري الياباني، ارتفع متوسط سعر الشقة الجديدة المعروضة للبيع في العاصمة اليابانية وضواحيها بنسبة 17% إلى 91.8 مليون ين (596 ألف دولار) خلال العام الماضي.

جاءت الزيادة في ظل استمرار ضعف الين ما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد مواد البناء، إلى جانب نقص العمالة الذي زاد من أعباء الإنشاء، بينما انخفض المعروض من الشقق الجديدة ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 50 عاماً.