دبي تشهد اليوم إطلاق عقار مُرمّز بـ«البلوك تشين» من «بريبكو مِنت»

أعلنت «بريبكو مِنت» إطلاق ثاني عقار مُرمّز لها، والذي سيتم طرحه اليوم. وتمثل هذه الخطوة تعزيزاً لثقة المستثمرين بمفهوم الملكية الجزئية للعقارات، كما تعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الابتكار العقاري والاستثمار القائم على تقنية البلوك تشين، وذلك بعد النجاح التاريخي لأول عقار مُرمّز تم تمويله بالكامل خلال أقل من 24 ساعة.

والعقار الجديد عبارة عن شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في «كنسينغتون ووترز»، بمدينة محمد بن راشد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليون درهم، تُعرض بسعر مخفّض مقارنةً بقيمتها السوقية المقدّرة بـ 1.87 مليون درهم، ما يمنح المستثمرين قيمة فورية ومكاسب مباشرة. ومن خلال ملكية جزئية تبدأ من 2,000 درهم فقط، تواصل «بريبكو منت» مهمتها في جعل العقارات الفاخرة في متناول جيل جديد من المستثمرين.

وقالت أميرة سجواني، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بريبكو: «أثبتت الاستجابة الإيجابية المذهلة لأول عقار مُرمّز لدينا أن المستثمرين مستعدون لنهج أذكى وأكثر سهولة في الاستثمار العقاري. ومع العقار المرمّز الثاني، نواصل كسر الحواجز التقليدية وتقديم فرص عالية الجودة لشريحة أوسع وأكثر تنوعاً. في بريبكو، مهمتنا هي فتح أبواب التملّك العقاري أمام الجميع، وهذه مجرد البداية».

تم إطلاق «بريبكو مِنت» في 25 مايو 2025، كمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة بريبكو، وبترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). ودخلت المنصة التاريخ من خلال تنفيذ أول صفقة عقارية مُرمّزة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فاتحةً الباب أمام فئة أصول جديدة للمقيمين بالإمارات.

واستقطب العقار الأول، وهو شقة من غرفتي نوم في «الخليج التجاري»، 224 مستثمراً من أكثر من 40 جنسية، بمتوسط استثمار بلغ 10,714 درهماً.

وتم إدراج العقار بسعر 2.4 مليون درهم، أي أقل من تقييم دائرة الأراضي والأملاك البالغ 2.89 مليون درهم، وقد تم تمويله بالكامل خلال يوم واحد فقط، ما يعكس الطلب القوي على منتجات عقارية شفافة، مدعومة بالتكنولوجيا، وتمنح قيمة حقيقية. كما أصدرت دائرة الأراضي شهادات ملكية رمزية للمجموعة الأولى من المستثمرين، ما يمثل اعترافاً رسمياً بهذا الشكل الجديد من الملكية المعتمدة على البلوك تشين.

وتمثل هذه الخطوة التنظيمية لحظة فارقة في ترسيخ مفهوم الترميز العقاري ضمن الإطار القانوني المتكامل لدبي.

يُدار مشروع ترميز العقارات ضمن إطار تنظيمي وضعته أراضي دبي بالتعاون مع سلطة VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل عبر ساندبوكس دبي.

وتُدير شركة Ctrl Alt البنية التحتية القائمة على البلوك تشين، حيث تصدر رموز الملكية الآمنة على شبكة XRP Ledger، بينما يتولى بنك زاند دور الشريك المصرفي الرسمي، لضمان تكامل مالي قوي وآمن. وتتوفر المنصة لحاملي بطاقة الهوية الإماراتية، ومن المتوقع أن تفتح أبوابها للمستثمرين الدوليين في المرحلة القادمة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار العقاري.