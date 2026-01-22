أرادَ تكشف النقاب عن إينورا.. مفهومٌ جديدٌ للضيافة والوحدات السكنية الفاخرة وسط مدينة دبي

· برج عصري من تصميم شركة إم ڤي آر دي ڤي (MVRDV) المعمارية يمتاز بهيكل مركزي كروي مع عناصر معمارية مدمجة تعزز الحركة والنشاط

· المشروع البالغة قيمته 1.7 مليار درهم إماراتي يقع في ممر حضري مع إطلالات دائمة على برج خليفة، وستبدأ مبيعاته خلال هذا الشهر

















كشفت أرادَ النقاب عن علامة إينورا، مفهومٌ جديدٌ للضيافة والوحدات السكنية الفاخرة ذات العلامة التجارية قائمٌ على تعزيز الرفاهية والعافية واللياقة البدنية، حيث من المقرر أن تبدأ مبيعات أول مشاريع العلامة التجارية "إينورا داون تاون" نهاية يناير الجاري. وتركز إينورا على تعزيز مفهوم اللياقة الحركية عبر دمج عناصر الحركة والتوازن والرفاهية اليومية ضمن إيقاع الحياة العصرية المتسارع.

ويُعد موقع إينورا الأول، من تصميم شركة الهندسة المعمارية الهولندية المعروفة إم ڤي آر دي ڤي (MVRDV)، إضافة جديدة لافتة إلى المشهد المعماري المتنامي وسط دبي. ومع 42 طابق وبارتفاعٍ يزيد عن 200 متر، يمتاز البرج بسمته المعمارية الرئيسية والتي تتمثل في هيكل مركزي كروي يستضيف مساحة اجتماعية ومطعماً لمنح السكان والزوار إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على برج خليفة، ومنطقة الخليج التجاري، ودبي مول. وينسجم البرج بشكلٍ مباشر مع موقعه الاستراتيجي، حيث ينتقل من المساحات النشطة المطلة على المدينة على مستوى الشارع إلى بيئاتٍ أكثر هدوءًا وخصوصية في الطوابق العليا، معبراً عن رحلةٍ منسقةٍ من الطاقة الحركية إلى التعافي الجسدي.

ويضم برج إينورا داون تاون فندقاً فاخراً مع 114 وحدة سكنية فخمة تحت العلامة التجارية الجديدة، والتي تشمل "ذا سكاي بنتهاوس"، ومنزلاً مكوناً من ثلاثة طوابق مع ست غرف نوم، وفيلتي "سكاي" من طابقين مع خمس غرف نوم لكل منهما، بالإضافة إلى مجموعة من الشقق التي تتراوح خياراتها بين غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف.

وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يمكننا تحديد مفهوم الرفاهية والعافية في وقتنا الحالي بمقدار الطاقة والحركة عبر أنشطة حياتنا اليومية. وتترجم إينورا ذلك من خلال إيجاد مساحاتٍ رحبة تلتقي فيها الحيوية الجسدية مع التجربة الحضرية المعاصرة. وتعكس هذه العلامة التجارية نوعية الحياة التي يرغب الناس في عيشها اليوم، بحيث يبقون على اتصالٍ ببيئتهم مدعومين بمساحاتٍ تعزز من زخم الحركة والنشاط".

ومن جهته، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "جمعنا في إينورا بين التصميم واللياقة وفنون العمارة الحديثة لبناء مساحاتٍ تتدفق فيها الطاقة وتعزز حس الانتماء عبر كل عنصر مبني. وهذه هي تجربتنا الأولى في سلسلةٍ من وجهات العافية الحركية التي صممناها للتوسع عالمياً، وهي تجمع بين الإيقاع والعنصر الوظيفي والهدف لتلبية الطلب المتزايد على المنازل والفنادق التي تعطي الأولوية للحركة والتوازن ومقدار الأداء اليومي".

وقد تم تصميم مرافق إينورا لتعزيز أسلوب حياة سلس قائم على اللياقة البدنية والرفاهية والعافية. وتشمل أبرز معالم البرج مركز لياقة بدنية متخصص متعدد الطوابق من علامة "فورماتِف" بمساحة 3,000 متر مربع مع استوديوهات لليوغا، والملاكمة، والبيلاتس، والرقص؛ وعيادة طبية متكاملة؛ وسبا صحية شاملة تحتوي على العلاج بالتبريد، والعلاج المائي، وعلاجات الصوت والحمامات الغامرة؛ بالإضافة إلى خياراتٍ متنوعة من المطاعم والمقاهي الموزعة على منصات البوديوم الأرضية والهيكل الكروي المميز في البرج، والذي سيستضيف صالة سكاي لاونج. كما ويضم المشروع أيضاً مساحات عمل مشتركة، وغرف اجتماعات، وسينما، ومكتبة، ومنطقة لعب للأطفال.

وتم تصميم مساكن إينورا باعتبارها جزءًا من بيئة متكاملة قائمة على الحركة المستمرة، مع تصاميم ومواد ومساحات تركز على الراحة والعناصر الوظيفية والاستدامة. وتتميز جميع المنازل بمساحاتها الرحبة، والنوافذ الواسعة التي تمتد من الأرض حتى السقف، مع فصلٍ واضح بين مناطق المعيشة والمساحات الخاصة ومناطق الخدمات، علاوة على تعزيز عنصر الإضاءة الطبيعية، وتوفير الشرفات التي تضمن إطلالات بانورامية على وسط مدينة دبي. وسيستفيد السكان من مساحاتٍ مشتركة للصحة واللياقة والضيافة وأنماط الحياة العصرية داخل البرج.

ويقع المشروع على أطراف وسط مدينة دبي ضمن ممرٍ حضري يوفر إطلالاتٍ دائمة على برج خليفة، وهو موقع نادر داخل تلك المنطقة النابضة بالحياة. ويوفر المشروع اتصالاً سهلاً مع دبي مول، ومنطقة الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي، وطرق النقل الرئيسية، مما يضعه على تقاطع المراكز الثقافية والتجارية وأنماط الحياة العصرية في المدينة.

ويتربع فندق إينورا ضمن الطوابق العشرة الأولى من البرج، مقدماً تجربة ضيافة عصرية تعزز من عناصر الحركة والتعافي والتواصل. وقد صمم الفندق للضيوف الذين يعتبرون اللياقة البدنية والعافية جزءًا من روتين حياتهم اليومية، ويمزج بين الغرف والأجنحة الفاخرة والحديثة مع وصولٍ مباشر إلى المرافق المشتركة للبرج.

وقد حصل تصميم البرج على شهادة معايير الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED) من المستوى الذهبي، حيث يجمع بين التصميم المستدام، والأداء طويل الأمد، والمرافق التي تركز على اللياقة والعافية، مما يعكس التحول المتزايد نحو العقارات القائمة على مفاهيم الصحة والعافية في مراكز المدن العالمية.

هذا، وتندرج إينورا ضمن خبرة أرادَ المتنامية في المشاريع المتكاملة القائمة على العلامات التجارية الراقية ومفاهيم الصحة واللياقة والعافية، وذلك بعد نجاح المطوّر الرئيسي في تشييد العديد من المشاريع المماثلة، بما في ذلك أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا، وW رزيدنسز في دبي هاربر، وأكالا، وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم. وبينما تركز أكالا على رفد السكان بحياة أطول وأفضل وأكثر سعادةً، تمثل إينورا الفصل التالي ضمن رحلة أرادَ مع الصحة واللياقة والعافية، حيث تركز العلامة الجديدة على عناصر الحركة والهندسة المعمارية والطاقة. كما يستفيد هذا الإطلاق أيضا من خبرات أرادَ في مجال اللياقة البدنية، تحت إدارة علامة "فورماتِف" التجارية، والتي تشرف على أكبر مجموعة من صالات الرياضة واللياقة في الإمارات من حيث الإيرادات.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ‏ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة. ‏

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة. ‏

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي ‏في الأسواق البريطانية والاسترالية.‏

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة ‏وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.‏

للمزيد من المعلومات والصور عالية الدقة، يُرجى التواصل معنا على: ‏ media@arada.com