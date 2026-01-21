سانزين تعلن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع «سكون» السكني والمقدر بقيمة 2.36 ‏مليار درهم في الشارقة





الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – ‏‎21‎‏ يناير 2026 – أعلنت شركة سانزين للتطوير العقاري عن بيع كامل وحدات المرحلة ‏الأولى من مشروعها السكني المتكامل «سكون»، الذي تبلغ قيمته الإجمالية المقدرة 2.36 مليار درهم إماراتي، ويقع في منطقة ‏الطي بإمارة الشارقة، وذلك بالتزامن مع إحراز تقدم ملحوظ في بيع المراحل اللاحقة من المشروع‎. ‎

وضمت المرحلة الأولى من المشروع 240 فيلا، تم بيعها بالكامل مدفوعة بالطلب القوي من المستخدمين النهائيين ‏والمستثمرين على المدى الطويل. وعند اكتماله، من المقرر أن يضم مشروع «سكون» 859 فيلا ومول تجاري ومسجد، ليصبح ‏أحد أكبر المشاريع السكنية ضمن محور النمو الاستراتيجي بين الشارقة ودبي‎. ‎وجاء الإعلان خلال حفل افتتاح مركز ‏المبيعات داخل موقع المشروع، بحضور نخبة من الوسطاء العقاريين والمستثمرين والمشترين المهتمين.‏

‏ ويهدف المركز إلى دعم مراحل التطوير المقبلة وتعزيز التواصل المباشر والمستمر مع الوسطاء والعملاء‎ ‎

‎وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبدالعزيز السند، رئيس مجلس إدارة سانزين للتطوير العقاري‎: "‎يمثل البيع الكامل ‏للمرحلة الأولى من مشروع «سكون» إنجازًا مهمًا يعكس ثقة السوق في جودة المشروع وقيمته علي المدي الطويل، ويؤكد ‏التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في مواقع استراتيجية واعدة‎." ‎

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو صالح، الرئيس التنفيذي لشركة سانزين، أهمية افتتاح مركز المبيعات داخل الموقع، قائلاً‎: ‎‎"‎يوفر مركز المبيعات تجربة تفاعلية مباشرة للمشترين والوسطاء، تتيح لهم تقييم المشروع ضمن بيئته الواقعية، كما يشكل ركيزة ‏أساسية لدعم إطلاق المراحل القادمة من مشروع «سكون».‏

‎ ‎ويقع مشروع «سكون» بالقرب من حدود الشارقة – دبي، ويستهدف العائلات الباحثة عن نمط حياة يعتمد على السكن في فلل ‏تقع ضمن مجمع سكني متكامل، مع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق الإمارتين. ووفقا للمطور فإن أسعار الفلل المطروحة ‏هي اسعار تنافسية وفقا لمعطيات السوق.‏

حول سنزين للتطوير العقاري

سنزين للتطوير العقاري هي شركة تطوير عقاري مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تركز على تطوير مجتمعات سكنية ‏مخططة بعناية، ترتكز على القيمة طويلة الأمد، وجودة التصميم، وقابلية العيش. تضم محفظة الشركة مشاريع سكنية متكاملة ‏تستهدف المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، مع تركيز خاص على المناطق السكنية الواعدة في مختلف أنحاء ‏الدولة. ‏

للاتصال:‏

لمزيد من المعلومات :‏

عيسى لغاري

info@sanzen.ae

‎+971 48 975 555‎