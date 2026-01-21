70 % من المقيمين يخططون لشراء عقار

يخطط 70 % من الأشخاص المقيمين في الإمارات لشراء عقار في الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لأحدث نتائج استطلاعات «بروبرتي فايندر»، ما يدل على ثقة مستمرة في السوق العقاري مع بداية العام الجديد.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: إن تخطيط 7 من كل 10 أشخاص مقيمين في الدولة لشراء عقار يُعدّ إشارة قوية، إذ يؤكد أن الثقة بسوق العقارات في الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص لا تزال مستقرة وقوية، مدفوعة بجاذبية الدولة العالمية، ونضجها التنظيمي، ومقوماتها المستدامة.

والمشترون اليوم على دراية بتطورات الأسعار، ومع ذلك لا يزال نشاطهم حاضراً في السوق، ويستمر هذا الزخم مع دخول عام 2026.

وعلى الرغم من بقاء الإقبال عند مستويات مرتفعة، يتوقع المشترون حصول تغيّرات طفيفة فقط في أسعار العقارات.

ففي نوفمبر، توقع 40% من المشترين انخفاض الأسعار، ورجّح 32% ارتفاعها، فيما أشار 28% إلى إمكانية استقرارها.

وفي ديسمبر، تراجعت نسبة من يتوقعون حصول انخفاض طفيف في الأسعار إلى 39%، في حين بقيت توقعات الارتفاع مستقرة عند 32%، وازدادت نسبة من توقعوا استقرار الأسعار إلى 29%.

ويعكس ذلك تحسّناً محدوداً في مستويات الثقة مقارنة بالفترة بين سبتمبر وأكتوبر، حين توقع 39 - 40% من المشترين انخفاض الأسعار، مقابل 31 - 33% ممن توقعوا ارتفاعها.

من جهة ثانية، سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 4.1 مليارات درهم تمت عبر 1069 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 850 مبايعة بقيمة 3.3 مليارات درهم، منها 87 مبايعة لأراضٍ، و657 مبايعة لوحدات سكنية و106 مبايعات لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع أرض تجارية في منطقة المركز التجاري بقيمة 281 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا على الخارطة في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 691 مليون درهم تمت عبر 179 معاملة، منها 57 رهناً لأرض، و108 رهونات لوحدات سكنية، و25 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 40 هبة بقيمة 92 مليون درهم.