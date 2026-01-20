6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

52 مليوناً لوحدة مكتبية على الخارطة

سجلت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 6 مليارات درهم، تمت عبر 1530 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1196 مبايعة بقيمة 4.5 مليارات درهم، منها 91 مبايعة لأراضٍ، و971 مبايعة لوحدات سكنية و134 مبايعة لمبانٍ.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع فيلا في منطقة MBR DISTRICT 1 بقيمة 62 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم عبر 258 معاملة، منها 60 رهناً لأرض، و302 رهن لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 76 هبة بقيمة 198 مليون درهم.