«بن غاطي» تعلن عن الإطلاق الرسمي لمشروع «مدينة مرسيدس-بنز» في دبي بـ 30 مليار درهم

البيان

أعلنت شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري في دبي عن الإطلاق الرسمي لمشروع «مدينة مرسيدس-بنز»، وهو أول مشروع سكني متكامل من نوعه عالمياً يحمل علامة «مرسيدس-بنز» باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار درهم.

يمتد المشروع متعدد الأبراج على مساحة مبنية تصل إلى 10 ملايين قدم مربعة في منطقة ميدان بدبي، ويضم 13,386 وحدة سكنية متنوعة تشمل استوديوهات، وشققاً بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، إضافة إلى شقق بنتهاوس فاخرة بخمس غرف نوم، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من المشترين والمستثمرين.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن غاطي القابضة، إن أهمية المشروع تكمن في نقلة نوعية مقارنة بالمشاريع السابقة التي جمعت الشركة بعلامة مرسيدس-بنز، موضحاً أن «مدينة مرسيدس-بنز» تستهدف شريحة أوسع من المتعاملين من خلال تقديم وحدات بمساحات وأسعار أكثر تنوعاً، مع الحفاظ على جوهر الفخامة والتصميم المميز الذي تشتهر به العلامة العالمية.

وأضاف أن المشروع يضم أبراجاً عدة، جرى تصميم كل منها بعناية ليعكس إرث مرسيدس-بنز، لا سيما ما يتعلق بفلسفة التصميم والابتكار المرتبطة بسياراتها الفاخرة، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تمويله ذاتياً من التدفقات النقدية الحرة للمجموعة.

وفيما يتعلق بالمساكن ذات العلامات التجارية، أوضح بن غاطي أن هذا النوع من المشاريع يوفر تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي، ليشمل أسلوب حياة متكاملاً مستوحى من هوية العلامة التجارية، سواء من حيث التصميم أو الخدمات أو التجربة المعيشية.

وأشار إلى أن قطاع السيارات سبق القطاع العقاري بمراحل في مجالات التكنولوجيا والتصميم، قائلاً: «كمية التكنولوجيا الموجودة في السيارة لا تقارن بما هو متاح في الشقق السكنية، ومع ذلك تُسعَّر السيارات بطريقة تتيح لعدد كبير من الناس اقتناءها. هذا ما دفعنا للتساؤل عن إمكانية نقل هذا النهج إلى القطاع العقاري، وهو ما يجعل التعاون مع العلامات التجارية، خصوصاً في قطاع السيارات، قيمة مضافة حقيقية تنعكس في نهاية المطاف على المنتج والسعر».

من جانبه، قال أكسل هاريس، رئيس قسم خدمة المتعاملين وقطع الغيار العالمية في شركة «مرسيدس-بنز إيه جي»، إن دبي تعد من أبرز مراكز التنمية في العالم، مشيراً إلى أن ما تشهده الإمارة من نمو وازدهار مستمر يجعلها الموقع الأمثل لإطلاق مشروع بهذا الحجم والطموح. وأضاف: «نؤمن بأن دبي تمثل البيئة المثالية لأفكارنا التجارية الثورية، حيث تتكامل رؤيتنا مع رؤية شركائنا لتقديم مشروع استثنائي على مستوى العالم».