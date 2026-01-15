«إعمار للضيافة» و«ألِف» تطلقان «بالاس ريزيدنسز الممشى» بـ 500 مليون

كشفت مجموعة «ألِف» رسمياً عن «بالاس ريزيدنسز الممشى»، وهو مشروع سكني فاخر يحمل علامة «بالاس ريزيدنسز» التجارية، جرى تطويره بالتعاون مع «إعمار للضيافة».

ويشكل المشروع أول حضور لعلامة «بالاس ريزيدنسز» في الشارقة، ضمن مشروع «الممشى»، بما يعكس توجه مجموعة ألف لاستقطاب العلامات السكنية الراقية، وتعزيز تنوع القطاع العقاري في الإمارة.

ويوفر المشروع، الذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم، مجموعة من الشقق السكنية الواسعة المؤلفة من 1 و2 و3 غرف نوم، جرى تصميمها وفق مخططات حديثة وتشطيبات عالية الجودة تراعي أدق التفاصيل.

ويمتاز المشروع ببيئة سكنية تنعم بالخصوصية والرقي، وتستفيد من خدمات الضيافة المميزة التي تشتهر بها إعمار للضيافة.

ويقع مشروع «بالاس ريزيدنسز الممشى» في مشروع الممشى المميز في الشارقة، ويشكل المرحلة الختامية ضمن المخطط الحضري المتكامل على امتداد طريق المدينة الجامعية.

ويعتمد المشروع على تصميم مجتمع الحياة العصرية مع تركيز واضح على مفاهيم الرفاهية والاستدامة.