3.77 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي الأربعاء 3.77 مليارات درهم نتجت عن 1210 صفقات، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت المبيعات 2.94 مليار درهم نتجت عن 840 صفقة، كانت أعلاها في مناطق: حدائق الشيخ محمد بن راشد، بقيمة 785.5 مليون درهم، والخيران الأولى بقيمة 244.4 مليون درهم، ومجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 165 مليون درهم، ومدينة المطار بقيمة 143.4 مليون درهم، والخليج التجاري بقيمة 119.3 مليون درهم.

وبلغت الرهون العقارية 635 مليون درهم جراء 335 صفقة، لعل أهمها في: أرجان بقيمة 212.5 مليون درهم، وسيح شعيب 4 بقيمة 38.5 مليون درهم، ومدينة دبي الصناعية بقيمة 36.7 مليون درهم.

وبلغت الهبات 201 مليون درهم، جراء 35 صفقة، كان أكبرها في: الرفاعة، بقيمة 85.5 مليون درهم، ونخلة جميرا بقيمة 33.1 مليون درهم، والسوق الكبير بقيمة 26 مليون درهم.