«إمداد» تعزز توسعها الإقليمي بإطلاق مشروع «أومداد» المشترك في سلطنة عمان

أعلنت مجموعة «إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توسعها الإقليمي في سلطنة عمان عبر مشروع مشترك مع الشركة العمانية للعقارات والاستثمار (أوريس)، التابعة لمجموعة أومينفست. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تأسيس إمداد عُمان (أومداد)، والتي ستركز على توفير حلول شاملة ومبتكرة لإدارة المرافق في مختلف أنحاء السلطنة.

ويشكل المشروع الجديد خطوة مهمة ضمن استراتيجية «إمداد» للتوسع في المنطقة، وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع إدارة المرافق، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالاً للنجاح الذي حققته الشركة مؤخراً بدخولها السوق المصري عبر «إمداد مصر».

ومن المتوقع أن يسهم تأسيس «إمداد عُمان» في تعزيز حضور الشركة في سلطنة عمان، إذ تعمل حالياً من خلال «إمداد الباطنة»، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات إدارة النفايات على مستوى السلطنة.

وقال عبد اللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة إمداد: «يسعدنا التعاون مع شريك متميز مثل «أوريس» والذي يعكس رؤيتنا وطموحاتنا لتعزيز التوسع الإقليمي في سلطنة عمان.

ويمثل هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة نمونا، ويؤكد التزامنا بترسيخ مكانتنا بوصفنا شركة إقليمية رائدة في قطاع إدارة المرافق.

ونسعى من خلال هذا المشروع المشترك إلى الارتقاء بمعايير القطاع في سلطنة عمان عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية. ونتطلع للعمل عن كثب مع «أوريس» لترسيخ مكانة «إمداد» مزوداً موثوقاً يلبي احتياجات العملاء داخل السلطنة وخارجها».

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في أومينفست ناصر راشد سيف الشبلي: «متحمسون لإطلاق خدمة «أومداد» في السلطنة بالشراكة مع مجموعة إمداد. تعاوننا مع إمداد سيوفر خدمات عالمية المستوى وحلولاً مبتكرة للسوق، مما يسهم أكثر في نمو وتطوير البنية التحتية في سلطنة عمان.