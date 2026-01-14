القطاع العقاري في دبي حافظ على مسار تصاعدي العام الماضي

العقارات الجاهزة تحقق نشاطاً ثابتاً.. و«دبي مارينا» تتصدر سوق الشقق الفاخرة

سوق الإيجارات يستمر في النمو مع طلب نشط في مختلف الأحياء

حافظ القطاع العقاري في دبي على مساره التصاعدي، خلال عام 2025، مدعوماً بطلب مستقر وتوسع مستمر في العرض العقاري.

وأبرز التقرير السنوي لسوق العقارات في دبي، الصادر عن منصة «دوبيزل»، أداء السوق خلال العام الماضي، مستنداً إلى بيانات شاملة وموثوقة تغطي مختلف القطاعات العقارية.

وشهدت العقارات الجاهزة في دبي نشاطاً ثابتاً، مع تصدر دبي مارينا سوق الشقق الفاخرة، في حين جاءت قرية جميرا الدائرية والمدينة العالمية في مقدمة الأسواق المتوسطة والمنخفضة التكلفة.

في قطاع الفلل تصدرت داماك لاجونز السوق الفاخرة، بينما هيمنت الفرجان وداماك هيلز 2 على الفئات المتوسطة والمنخفضة.

وسجل مجمع دبي للاستثمار أعلى ارتفاع في أسعار الفلل، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا 2.17 مليون درهم، مع صعود سعر القدم المربعة إلى 773 درهماً، فيما شهدت واحة دبي للسيليكون أكبر زيادة لسعر القدم المربعة للشقق ليصل إلى 1501 درهم.

ومن حيث العوائد حققت تاون سكوير أعلى نسبة عائد استثماري للشقق المتوسطة بنسبة 7.72%، بينما تصدرت داماك لاجونز سوق الفلل بعائد 10.46%.

وواصلت المشاريع المستقبلية تعزيز نمو السوق خلال 2025، مدعومة بإطلاقات جديدة وطلب مستمر.

وقد شهدت الشقق المستقبلية طلباً قوياً في مجتمعات راسخة وناشئة، مع تصدر المشاريع الفاخرة في دبي مارينا، دبي هيلز استيت ودبي كريك هاربور، والمشاريع المتوسطة في الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية والفرجان، والمشاريع المنخفضة التكلفة في مجمع دبي للاستثمار ومجمع دبي لاند ريزيدنس ودبي الجنوب.

أما بالنسبة للفلل المستقبلية فقد ركز المستثمرون على مجمعات قيد الإنشاء، مع مشاريع فاخرة في داماك لاجونز وذا فالي من إعمار ومدينة محمد بن راشد، ومشاريع متوسطة في المرابع العربية 3 ومدن وند الشبا، بينما حققت مشاريع الفلل المنخفضة في ر. هيلز وفيرونا طلباً متزايداً.

واستمر سوق الإيجارات في دبي بالنمو خلال 2025، مع طلب نشط في مختلف الأحياء.

وحافظت دبي مارينا على مكانتها للشقق الفاخرة، بينما تصدرت قرية جميرا الدائرية والمدينة العالمية الفئات المتوسطة والمنخفضة.

وسجلت المدينة العالمية أعلى زيادة في متوسط الإيجارات ليصل إلى 53 ألف درهم، ضمن الفئة المنخفضة.

وفي قطاع الفلل تصدرت البرشاء الفلل الفاخرة للإيجار، فيما هيمنت الفرجان وداماك هيلز 2 على الفلل المتوسطة والمنخفضة.

وشهدت المرابع العربية 3 ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات الفلل المتوسطة بنسبة 45.98%، مع زيادة كبيرة للفلل ذات 4 غرف نوم بنسبة 69% نتيجة توافر مخزون جديد في مشروع كايا.

وحافظ سوق الإيجارات قصيرة الأجل على قوته، مدعوماً بالنشاط السياحي المستمر والطلب المتزايد على خيارات السكن المرن.

وتركزت الإيجارات الفاخرة على المواقع الرئيسية، مع نشاط ملحوظ للشقق في دبي مارينا، وسط مدينة دبي وميدان، فيما تصدرت نخلة جميرا ودبي هيلز استيت وداماك هيلز الطلب على الفلل الفاخرة قصيرة الأجل.

واستمر الاهتمام بالإيجارات السياحية المنخفضة في التركيز على المناطق المعروفة، حيث تصدرت مدينة دبي العالمية، وبر دبي، وديرة قطاع الشقق الشهري، فيما تصدر داماك هيلز 2 الطلب على الفلل القصيرة المدى المنخفضة، وبرزت بر دبي وديرة وواحة دبي للسيليكون كمناطق رئيسية للإيجارات اليومية.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لـ«دوبيزل»، ورئيس مجموعة «دوبيزل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: حافظت سوق العقارات في دبي على زخمها الإيجابي على مدار العام، مدفوعة باستمرار الطلب القوي والمتوازن عبر مختلف القطاعات.

كما واصلت السوق تطورها مستندة إلى إطار تنظيمي أكثر صلابة، وشراكات استراتيجية جديدة.