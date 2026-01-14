تعاون بين «رويال للتطوير» و«روتانا»

وقّعت شركة «رويال للتطوير» القابضة، التابعة لمجموعة «إي إس جي ستاليونز الإمارات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية تعاون مع مجموعة «روتانا»، وذلك لتطوير أبراج سكنية فاخرة في جزيرة الريم بأبوظبي تحت علامة «روتانا ريزيدنس»، بما يرسّخ إطار التعاون الرسمي بين الطرفين.

وتقدّر القيمة الإجمالية للمشروع بـ 900 مليون درهم.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة رويال للتطوير القابضة لتوسيع محفظة أعمالها في أبوظبي، ليجمع بذلك بين الخبرات التطويرية والقوة الراسخة للعلامة التجاريّة بهدف تطوير مشروع يرتقي بالمشهد العمراني في أبوظبي.

وقال طارق نزاّل، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال للتطوير القابضة»: يواصل سوق العقارات السكنيّة نموّه في أبوظبي ليرسخ مكانته بتكامل البنية التحتية المتقدمة، والمؤسسات التعليمية الرائدة، ومقومات أسلوب الحياة العصري، مما يعزّز الطلب المستدام على المدى الطويل.

ويجسّد هذا الإعلان ثقتنا الراسخة بجزيرة الريم كإحدى أبرز الوجهات السكنية في الإمارة، والتزامنا بتطوير مشاريع ذات قيمة مستدامة، تندمج مع المشهد الحضري المتجدد للمدينة وترتقي بحياة ساكنيها.

بدوره، قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لـ«روتانا»: يعكس تعاوننا مع «رويال للتطوير» القابضة نهج «روتانا» القائم على إقامة شراكات انتقائية وطويلة الأمد تنسجم مع قيم علامتنا التجارية ونهجنا التطويري.

ويستند هذا المشروع إلى قوة علامة روتانا ريزيدنس وخبرتنا في ابتكار بيئة سكنيّة تعكس الجودة والتناغم.

وفي ظل استمرار أبوظبي في تعزيز أسسها العقاريّة، نحن واثقون من قدرة هذا التعاون على خلق قيمة مستدامة للمستثمرين والسكان على حد سواء».