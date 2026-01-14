إطلاق أول مشروع سكني لـ«شيراتون» برأس الخيمة

أعلنت شركة «أتارا للتطوير العقاري» بدء أعمال البناء رسمياً في مشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان، في خطوة تمثل انطلاقة فعلية لأول مشروع سكني يحمل علامة «شيراتون» في دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد التزام الشركة بالتنفيذ وفق أعلى المعايير والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة.

وسجّل المشروع تقدماً ملحوظاً منذ انطلاق الأعمال، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز 5%، مع استكمال أعمال تحسين التربة والتدعيم، بالتوازي مع تقدم أعمال الحفر، فيما تتولى شركة «راكات للمقاولات»، الذراع الإنشائية التابعة لـ«أتارا»، تنفيذ الأعمال بوتيرة متسارعة تعكس جاهزية الشركة وقدراتها الفنية والمالية.

ويعكس بدء التنفيذ قبل طرح الوحدات للبيع نهج «أتارا» القائم على الاستثمار المسبق في المشروع، بما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين، ويؤكد أن وتيرة الإنجاز لا ترتبط بدورات المبيعات، بل بخطة تطوير واضحة تستهدف تسليم المشروع في موعده المحدد، خلال الربع الثالث من عام 2028.

وفي هذا السياق قال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مرجان»، إن المشروع يشكّل إضافة نوعية إلى جزيرة المرجان، ويعزز مكانتها وجهة متكاملة للعيش والاستثمار، من خلال استقطاب مشروعات سكنية عالمية المستوى تدعم الرؤية التطويرية للجزيرة وترفع من جاذبيتها على خريطة الوجهات الدولية.

من جهته، أوضح أوميد بازاروف، الرئيس التنفيذي للعمليات في «أتارا للتطوير العقاري»، أن إطلاق الأعمال الإنشائية قبل بدء المبيعات يجسد فلسفة الشركة القائمة على التنفيذ العملي وترسيخ الشفافية، مشيراً إلى أن هذا النهج يوفّر للمشترين ضماناً ملموساً على أرض الواقع، ويعزز مصداقية المشروع باعتباره استثماراً طويل الأمد مدعوماً بخطة زمنية واضحة وجودة تنفيذ عالية.