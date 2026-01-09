الذهب يقفز أكثر من 1 % ويتجاوز 4500 دولار

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين آفاق سوق العمل والسياسية النقدية الأمريكية، عقب صدور تقرير الوظائف الشهري.

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 1.19% أو ما يعادل 52.90 دولاراً إلى 4513.60 دولاراً للأوقية، بعد ارتفاعها 0.35% في وقت سابق من التعاملات.

يأتي ذلك بعد أن أظهر التقرير الشهري للوظائف الذي صدر اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 50 ألف وظيفة فقط في ديسمبر، في حين كان متوقعاً إضافة 73 ألفاً.

وتشير هذه البيانات إلى ضعف وتيرة التوظيف في أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يُعزز آمال تيسير الفيدرالي لتكاليف الاقتراض على المدى القريب، رغم أن التوقعات تشير إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يناير الجاري.

وأسهمت بيانات الوظائف في دعم أسعار الفضة أيضاً، حيث قفزت العقود الآجلة للمعدن الأبيض تسليم مارس بنسبة 6.67% إلى 80.155 دولاراً للأوقية.