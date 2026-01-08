الذهب يتراجع وسط قوة الدولار وترقب بيانات أمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس ⁠بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد ‌يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4440.67 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في ⁠أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.3 أيضا إلى بالمئة إلى 4449.60 دولاراً.

وقال برنارد سين ⁠المدير الإقليمي للصين لدى شركة إم.كيه.إس بامب "يأخذ المتعاملون في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة بما في ذلك التدخل الأمريكي في فنزويلا واحتمال تحول جرينلاند لنقطة اشتعال... ​فضلا عن مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة في الولايات المتحدة".

وأضاف ​سين أن بيانات أمريكية ​ضعيفة للوظائف عززت التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، وهو ⁠أمر عادة ما يدعم أسعار الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

وتبعد أسعار الذهب حاليا بنحو 110 دولارات عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في ​29 ديسمبر عند 4549.71 دولار، بضغط من تحسن سعر صرف الدولار وجني الأرباح.

وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف ‍في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0في المعاملات الفورية إلى 77.85 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى ‍لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2288.23 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت 2478.50 دولاراً الاثنين الماضي. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1756.‍42 دولاراً للأوقية.