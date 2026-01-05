الذهب يلمع عند 4415 دولاراً.. والفضة تقفز 5%





ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وخلال التداولات، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.9% ليصل إلى 4415 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.1% لتصل إلى 4419.90 دولاراً.

أدت الأحداث في فنزويلا إلى انتعاش الطلب على الملاذات الآمنة، وكان الذهب والفضة من بين المستفيدين، حيث يسعى المستثمرون إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية، وفقًا لما ذكره تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade.

ساهمت التوترات الجيوسياسية، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء القوية من قبل البنك المركزي، وتدفقات الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة، في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 64% العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979. وبلغ سعره مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا أمريكيًا في 26 ديسمبر 2025.

وقالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، السبت، إن المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قد يستغرق بعض الوقت بعد حملة التيسير النقدي النشطة التي شهدها العام الماضي.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 5% ليصل إلى 75.82 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في 29 ديسمبر. أنهت الفضة العام بارتفاع قدره 147%، متجاوزةً الذهب بكثير، في أفضل عام لها على الإطلاق.

ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.2% ليصل إلى 2190.55 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولارًا يوم الاثنين الماضي. وارتفع بأكثر من 5% في الساعات الأولى من التداول في آسيا ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع. ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1667.45 دولارًا للأونصة.