بنوك مركزية حول العالم تزيد مشترياتها من الذهب

سرعت البنوك المركزية حول العالم وتيرة مشترياتها من المعدن الأصفر خلال أكتوبر، رغم استمرار ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير إن البنوك المركزية اشترت نحو 53 طناً من الذهب في أكتوبر بزيادة 36% على أساس شهري، موضحاً أن المشتريات لا تزال تنحصر بين عدد قليل من البنوك المركزية حول العالم، يتصدرها البنك الوطني البولندي الذي اشترى نحو 16 طناً في أكتوبر، ليزيد احتياطياته إلى 531 طناً.

وواصل المركزي البرازيلي مشترياته القوية، مضيفاً 16 طناً في أكتوبر، بعد شرائه 15 طناً في سبتمبر، ليرتفع إجمالي احتياطيه من الذهب إلى 161 طناً.

وكان البنك المركزي الروسي هو الوحيد الذي أبلغ عن تراجع في احتياطي الذهب، حيث انخفض 3 أطنان في أكتوبر إلى 2327 طناً.

وارتفعت أسعار الذهب أمس، وصعد سعر الأونصة خلال التعاملات 0.39 % إلى 4223.42 دولار، فيما ارتفعت الفضة 0.04 % إلى 58.55 دولار للأونصة.