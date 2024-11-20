تزايد التوقعات بارتفاع الذهب إلى 2900 دولار بنهاية 2025



توقع بنك «يو بي إس» ارتفاع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، على غرار تقديرات أصدرها مصرف الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس»، حيث يتوقع كلا البنكين أن يحقق المعدن النفيس مزيداً من المكاسب مع زيادة مشتريات البنوك المركزية.



ورجح محللو «يو بي إس»، بمن فيهم ليفي سبري ولاشلان شو، في مذكرة بحثية، أن تشهد أسعار الذهب فترة من الاستقرار أو التحركات الضيقة بسبب قوة الدولار، والمخاوف بشأن احتمال المزيد من التحفيز المالي (زيادة الإنفاق الحكومي) في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفائدة قبل أن تبدأ أسعار المعدن النفيس في الصعود مجدداً. وأوضح المحللون أن أسعار الذهب قد ترتفع أكثر إلى 2950 دولاراً للأونصة بحلول نهاية عام 2026.



أضاف المحللون إن عوامل مثل «فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية، والاهتمام القوي بشراء الذهب بهدف تنويع الاستثمارات، وحالة عدم اليقين العالمية من شأنها أن تستمر في دعم الأسعار». كما أن المكاسب «ستكون مدفوعة بالاستمرار في تخصيص الاستثمارات الاستراتيجية في الذهب، والشراء من جانب القطاع الرسمي وسط تقلبات اقتصادية عالية ومخاطر جيوسياسية مستمرة».

وكان الذهب أحد أقوى السلع أداءً في عام 2024، حيث سجل أرقاماً قياسية متتالية قبل التراجع بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع ارتفاع قيمة الدولار.



وارتفعت أسعار الذهب منذ مطلع العام حتى الآن بفضل شهية البنوك المركزية للمعدن الأصفر، وتحول بوصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.



من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، عن أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار لكن زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن وسط تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا حدت من الخسائر.



وخلال التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2622.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.



وانخفض سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2625.30 دولاراً للأوقية.



وتعافى الدولار بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأثارت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً في الولايات المتحدة وتوقعات بأن تطبق إدارة الحزب الجمهوري القادمة في الولايات المتحدة المزيد من السياسات المسببة لزيادة التضخم احتمالات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.93 دولاراً للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 963.03 دولاراً، وتراجع البلاديوم أيضاً واحداً بالمئة إلى 1025 دولاراً.