الذهب يلمع من جديد بدعم توقعات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متجاهلةً قوة الدولار، بعد أن أحيت تصريحاتٌ حذرة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4147 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، مستفيدًا من ارتفاعه بنسبة 1.8% الاثنين.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% لتصل إلى 4.144 دولارًا للأوقية.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في OANDA: "يتأثر سعر الذهب بشكل رئيسي بتوقعات خفض أسعار الفائدة... خلال الأسبوعين الماضيين، وبما أن التوقعات ارتفعت بسرعة، فقد أدى ذلك إلى انتعاش أسعار الذهب على المدى القصير".

وأضاف وونغ: "سيتابع المشاركون في السوق أي بيانات اقتصادية أمريكية متعلقة بالطلب، باهتمام أكبر بكثير في الوقت الحالي".

وقال كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن سوق العمل ضعيف بما يكفي لتبرير خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، على الرغم من أن اتخاذ أي إجراء بعد ذلك يعتمد على سيل البيانات القادمة التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة.

وتأتي تعليقات والر بعد أن صرح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الجمعة، بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تنخفض "على المدى القريب".

يُقدّر المستثمرون الآن احتمالية خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بنسبة 81%، ارتفاعًا من 40% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة CME FedWatch.

يميل الذهب غير المُدرّ للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

من المُقرر صدور بيانات اقتصادية رئيسية، تأخر صدورها بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية، وطلبات إعانة البطالة، وأرقام أسعار المُنتجين، هذا الأسبوع، ومن المُتوقع أن تُقدّم مزيدًا من الوضوح بشأن مسار خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

استقرّ الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مُحدِّدًا مكاسب الذهب المُقيَّم بالدولار الأمريكي.

وفي أسواق أخرى، استقرّ سعر الفضة الفوري عند 51.42 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% ليصل إلى 1.560 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.398 دولارًا.