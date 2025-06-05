الذهب يقلص مكاسبه بعد مكالمة ترامب وشي والفضة عند ذروة 13 عاماً

قلص الذهب مكاسبه اليوم الخميس بعدما عزز الإعلان عن اتصال هاتفي بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب الآمال في تخفيف محتمل للتوتر التجاري، في حين اخترقت الفضة مستوى 35 دولارا لتصل إلى أعلى مستوى في 13 عاماً.

بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3377.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه في وقت سابق 0.6 بالمئة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3401.10 دولار.

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن شي تحدث هاتفيا إلى ترامب اليوم. وجاءت هذه المكالمة في ظل تصاعد التوتر بشأن المعادن النادرة، مما يهدد الهدنة التجارية الهشة أصلا.

وقال دانيال غالي، خبير استراتيجيات السلع في (تي.دي سيكيوريترز) "سيكون لترامب انطباع إيجابي عن المكالمة مع الرئيس شي، مما يقلل من مخاطر الانفصال الوشيك بين الصين والولايات المتحدة، والتي كانت في نهاية المطاف أحد العوامل الدافعة للإقبال على المعادن الثمينة".

والذهب ملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتميل أسعاره للارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وقفز نحو 29 بالمئة هذا العام.

وقالت شركة ميتالز فوكس إن من المنتظر أن تشتري البنوك المركزية حول العالم ألف طن من الذهب في 2025، مسجلة بذلك عمليات شراء ضخمة للعام الرابع على التوالي، مع اتجاهها لتحويل احتياطياتها بعيدا عن الأصول الدولارية.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، مما يشير إلى ضعف سوق العمل. وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر غدا الجمعة.

وحث ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء على خفض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 35.84 دولاراً للأوقية إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2012. وقفز البلاتين خمسة بالمئة إلى 1139.37 دولار إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2022، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.40 دولارات.