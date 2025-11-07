هل ثقة المستهلك الأمريكي هي مفتاح صعود الذهب أو هبوطه؟

يظل الذهب عند مستويات قوية حول 3.990، دولاراً لكن مساره الحقيقي نحو الـ 4000 دولار سيتحدد اليوم من واشنطن وعواصم البنوك المركزية حول العالم. حيث ينتظر المتداولون صدور مسح معنويات المستهلك الفلاش من جامعة ميتشيغان في وقت لاحق من اليوم الجمعة وتعتبر هذه البيانات أكثر من مجرد إحصائية، فهي تعكس ثقة المواطن الأمريكي في المستقبل الاقتصادي، وموقفه من التضخم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.



إذا جاءت قراءة المسح أضعف من التوقعات، فهذا يشير إلى تباطؤ محتمل في الإنفاق الاستهلاكي، ما يزيد الضغط على الاقتصاد. هذه الإشارة تزيد من احتمالية أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) لدعم النمو. هذا السيناريو يضعف الدولار ويرفع أسعار الذهب بشكل حاد.



سيناريو قوة الثقة (ضاغط على الذهب): إذا جاءت القراءة قوية، فهذا يعني أن المستهلك لا يزال متفائلاً وينفق بقوة، ما قد يزيد من الضخم. هذا يعطي الفيدرالي مبرراً للاستمرار في سياسة التشدد أو تأجيل خفض الفائدة، ما يقوي الدولار ويضغط بالتالي على أسعار الذهب.

حيث تشير تحليلاتهم إلى أن التداولات بالقرب من 3.990 دولاراً هي توطيد في انتظار هذه البيانات، وأن الفشل في التمسك بمستوى 4000 دولار قد يشير إلى انخفاض أكثر حدة إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع.



صرخة البنوك المركزية

في حين يركز المتداولون على التحركات اليومية للبيانات، فإن الدعم الهيكلي الأهم للذهب يأتي من قرار البنوك المركزية العالمية بتغيير تركيبة احتياطياتها. وفقاً لـ مجلس الذهب العالمي، أضافت البنوك المركزية كميات هائلة من الذهب إلى احتياطياتها في السنوات الأخيرة، لتسجل مستويات هي الأعلى منذ بدء السجلات. المحرك وراء هذا الطلب ليس اقتصادياً فقط، بل هو جيوسياسي. تسعى البنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة (مثل الصين، والهند، وتركيا)، إلى تقليل تعرضها لتقلبات الدولار والمخاطر السياسية المرتبطة به.



انخفاض أسعار الفائدة

تؤكد التحليلات أن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية (وهو ما يحدث مع ارتفاع التضخم أو خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية) يقلل من العائد البديل للاحتفاظ بالذهب، ما يعزز الطلب عليه كأصل لا يدر عائداً، لكنه يحفظ القيمة.



توقعات المؤسسات الكبرى (أهداف سعرية عالية) بأن يصل متوسط سعر الأوقية إلى 5055 دولاراً بحلول نهاية عام 2026. هذا التفاؤل يرتكز على أن حركة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ليست مؤقتة، بل تعكس تحولاً هيكلياً في ديناميكيات الاحتياطي العالمي، وهي الحركة التي تشير إلى أن «الدولرة» بدأت تتراجع.



تمركز أسعار الذهب بين مطرقة البيانات الأمريكية قصيرة الأجل (التي تحدد ما إذا كان الفيدرالي سيخفض الفائدة) وسندان الطلب الهيكلي طويل الأجل من البنوك المركزية (الذي يدفعه نحو مستويات قياسية جديدة). اليوم هو يوم حاسم لمتابعة صدور معنويات المستهلك، والتي يمكن أن تحدد المسار القادم نحو مستوى المقاومة الحاسم عند 4.020.