أسعار الذهب تتراجع للجلسة الثانية

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، الاثنين 11 نوفمبر، بينما يستعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الأمريكية، وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5 % إلى 2671.09 دولاراً للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.61 % إلى 2678.40 دولاراً.

قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي لـ«CNBC»: «كانت أسعار الذهب تُرى سابقاً على أنها تحوط ضد المخاطر السياسية الأمريكية، وقد يكون الاستنتاج الأسرع من المتوقع في الانتخابات محفزاً لبعض التراجع في الأمد القريب، جنباً إلى جنب مع الدولار الأمريكي الأكثر ثباتاً».

في يوم الجمعة سجلت أسعار الذهب الفورية أسوأ أسبوع لها في أكثر من خمسة أشهر، حيث أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية احتمال فرض تعريفات جمركية أعلى، مما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.



وقال ييب: «نتوقع أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً في عملية التيسير المقبلة، وهو ما قد يحد من أسعار الذهب». تعتبر السبائك تحوطاً ضد التضخم، ولكن ارتفاع الأسعار يرفع التكلفة البديلة للاحتفاظ بها.

من المقرر أن يتحدث العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس البنك جيروم باول، هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك من المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك والمنتج في الولايات المتحدة، وطلبات البطالة الأسبوعية، وأرقام مبيعات التجزئة هذا الأسبوع.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 65 % لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفرصة بنسبة 35 % لعدم حدوث تغيير، وفقاً لأداة CME Fedwatch.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4 % إلى 31.17 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 % إلى 971.11 دولاراً، وأضاف البلاديوم 0.5 % إلى 993.74 دولاراً.