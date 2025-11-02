محمد العريان: الذهب ومؤشر نيكاي الأكثر ربحاً منذ بداية 2025

سلّط الخبير الاقتصادي محمد العريان رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج الضوء على أداء بعض الأصول والسلع منذ بداية عام 2025 حتى نهاية أكتوبر 2025، مشيراً إلى أن الذهب ومؤشر نيكاي الأكثر ربحاً حتى الآن.

وقال العريان في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس ـ تويتر سابقاً ـ إن النفط يعد بين أبرز الخاسرين خلال 2025، إذ انخفضت أسعار النفط حتى أكتوبر 2025 بنحو 14.97%.

وأضاف العريان: «كان شهر أكتوبر شهراً قوياً للمستثمرين، ما أضاف إلى العوائد المميزة التي تحققت بالفعل خلال عام 2025»، معقباً: «شهدت جميع الأصول وفئات الأصول المدرجة تقريباً مكاسب، باستثناء البيتكوين والنفط».

وتابع العريان: «وشمل ذلك الذهب، الذي أنهى الشهر على ارتفاع على الرغم من عمليات البيع الكبيرة التي شهدها في منتصف الشهر نتيجة لجني الأرباح».

ومنذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أكتوبر ارتفع سعر أوقية الذهب بنحو 51.97% بحسب البيانات التي أوردها الخبير الاقتصادي، وأغلقت الأوقية تداول يوم الجمعة 31 أكتوبر عند 4002.93 دولار.

واحتل المرتبة الثانية بين أكثر الأصول ربحاً بحسب بيانات الخبير العريان المؤشر الياباني نيكاي 225 الذي ارتفع بنحو 31.37% منذ بداية العام.

وتشهد وول ستريت عاماً جيداً بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي، ومنذ بداية عام 2025 ارتفعت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك بنحو 16.30% و11.80% و22.86% على التوالي.

وبعد عام مميز ارتفعت فيه البيتكوين ـ العملة المشفرة الأشهر في العالم ـ بنحو 119.92%، جاء عام 2025 ليكون أقل أداء، إذ لم ترتفع العملة المشفرة سوى بنسبة 17.51% بحسب البيانات التي أوردها الخبير الاقتصادي.