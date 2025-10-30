الذهب فوق 4 آلاف دولار مجدداً

تحولت أسعار الذهب للارتفاع، أمس، وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنحو 2 % أو 35.80 دولاراً عند 4024.90 دولاراً للأونصة، بعدما لامست 3928.30 دولاراً.

وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب للتسليم الفوري 1.5 % أو 58.44 دولاراً عند 4010.58 دولارات للأونصة، وزاد سعر الفضة الفوري 2.5 % إلى 448.2 دولاراً. وزاد مؤشر الدولار أمام سلة عملات 0.25 % عند 98.92 نقطة.

وقفزت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.9 % عند 48.25 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين 1.15 % عند 1607.23 دولارات، وصعد البلاديوم 0.95 % عند 1415.2 دولاراً.